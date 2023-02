Gã đàn ông câu kết người ngoài, bán em gái họ sang Trung Quốc

Ngày 16/2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người" đối với Đậu Thị Hoan (42 tuổi), Moong Văn Thạch (46 tuổi), cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Lộc Thị May (48 tuổi), trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn.

Vụ án xảy ra 12 năm trước, khi nạn nhân Ốc Thị H. (trú xã Chiêu Lưu) mới 18 tuổi.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm sáng 16/2.

Đậu Thị Hoan có con gái sinh sống ở Trung Quốc. Nhân dịp Lộc Thị May đến nhà, Hoan hỏi May có thể đưa người đi Trung Quốc lấy chồng được không, May đồng ý.

Hoan gặp Thạch bàn bạc cách tìm người đưa đi Trung Quốc bán. Thạch nghĩ đến cô em họ 18 tuổi Ốc Thị H. (là em con cô, con cậu của Thạch).

Người đàn ông này bảo với người em họ sẽ giúp đưa đi Quảng Ninh làm công nhân nhưng Ốc Thị H. biết Thạch không quen ai ngoài này nên từ chối.

Sau đó, đích thân Hoan đến gặp chị H., bảo chị này đi Trung Quốc lấy chồng. Để nạn nhân thêm phần tin tưởng, Hoan vẽ ra cuộc sống giàu có, an nhàn khi lấy chồng Trung Quốc mà con gái mình là ví dụ. Tưởng thật, Ốc Thị H. đồng ý.

Hoan báo cho May việc H. đồng ý đi lấy chồng Trung Quốc và được người phụ nữ này cho tạm ứng 1 triệu đồng tiền công.

Sau khi câu kết với 2 phụ nữ để bán em họ, Moong Văn Thạch nhận 10 triệu đồng tiền công.

Lộc Thị May đích thân đưa nạn nhân sang Trung Quốc và bán được 90 triệu đồng. May lấy 1/3 số tiền này, còn lại gửi cho Hoan. Hoan cắt một nửa, trả cho Thạch 30 triệu đồng. Moong Văn Thạch đưa cho bố mẹ chị H. 20 triệu đồng, giữ lại 10 triệu đồng tiêu xài.

Sau 9 năm bị bán sang xứ người, nếm đủ cay đắng, tủi nhục, chị H. trốn được về Việt Nam và tố cáo hành vi của Thạch, Hoan, May.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ việc, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Đậu Thị Hoan 6 năm tù, Lộc Thị May 5 năm tù và Moong Văn Thạch 4 năm tù.