F1 dùng dao đâm 2 chiến sĩ công an vì... được mời đi cách ly

Dân trí Ngày 18/10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, Bí thư tỉnh này chỉ đạo khối nội chính sớm xử lý các vụ án liên quan đến dịch Covid-19.

Thông tin tại cuộc họp, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngày 17/10, tại một khu cách ly ở huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) xảy ra vụ chống người thi hành công vụ.

Theo Đại tá Thắng, đối tượng là nam thanh niên ở vùng dịch về tỉnh ngày 3/10. Đến ngày 17/10, đối tượng cách ly tập trung được 14 ngày. Tuy nhiên, trong khu cách ly xuất hiện nhiều F0 nên đối tượng thuộc trường hợp F1 và phải tiếp tục cách ly theo quy định.

"Khi lực lượng công an làm nhiệm vụ mời đối tượng ra khu vực khác cách ly thì đối tượng dùng dao đâm 2 chiến sĩ công an bị thương. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh phối hợp công an huyện tiếp tục làm rõ", Đại tá Lê Việt Thắng thông tin.

Về trường hợp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng, hành vi chống người thi hành công vụ của đối tượng nói trên là không thể chấp nhận được. Do đó, ông Thiều đề nghị Công an tỉnh sớm điều tra, xử lý theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng yêu cầu ngành Công an và đơn vị liên quan sớm xử lý các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chỉ đạo thêm tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng yêu cầu ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án cũng phải sớm kết thúc điều tra và đưa ra xét xử đối với các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định xảy ra tại Chi nhánh Công ty tài chính F88 và Công ty mỹ phẩm Đông Anh.

Trước đó, ngày 25/8, Công an TP Bạc Liêu đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" tại Công ty Tài chính F88 - chi nhánh Bạc Liêu (phường 7, TP Bạc Liêu) được phát hiện vào ngày 22/8.

Trong đêm 22/8, tại tỉnh này phát hiện trường hợp F0 là nhân viên của Công ty tài chính F88 có trụ sở chi nhánh trên địa bàn TP Bạc Liêu. Liên quan đến chùm ca dương tính SARS-CoV-2 này đã có 20 F0 và hàng trăm F1, F2.

Ngày 24/9, Công an TP Bạc Liêu khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" phát hiện ngày 9/9 tại Công ty mỹ phẩm Đông Anh (phường 7, TP Bạc Liêu).

Ngày 9/9, bà N.H.N, Giám đốc Công ty mỹ phẩm Đông Anh, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, từ ngày 23/8 đến ngày 7/9, bà N. đã đi nhiều nơi trên địa bàn TP Bạc Liêu. Liên quan đến ca nhiễm này đã có 7 trường hợp F0 và gần 100 trường hợp F1, F2.

Huỳnh Hải