Đường dây đánh bạc trăm tỷ quy tụ phần lớn là phụ nữ

Dân trí Trung bình mỗi ngày các đối tượng sử dụng từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng để thực hiện hành vi đánh bạc. Từ đầu tháng 7/2021 đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 19/11, thông tin từ Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An), đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức lô đề, bắt giữ 13 đối tượng.

Tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước đó, từ đầu tháng 7, qua công tác nghiệp vụ, Công an thị xã Thái Hòa đã phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề do Vũ Thị Hà Phương (SN 1978, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) cầm đầu. Chuyên án ngay sau đó được xác lập để đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian theo dõi, điều tra, đến khoảng 19h ngày 16/11, Công an thị xã Thái Hòa cùng Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt ra quân bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của 13 đối tượng (chủ yếu là phụ nữ), trú trên địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc Vũ Thị Hà Phương (Ảnh: Công an Nghệ An).

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng thu giữ 241 triệu đồng tiền mặt, 40 điện thoại di động, 15 thẻ ATM, 2 gói ma túy dạng cỏ. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chỉ riêng trong ngày 16/11, nhóm này đã sử dụng số tiền hơn 1 tỷ đồng để đánh bạc. Trung bình mỗi ngày các đối tượng sử dụng từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng để thực hiện hành vi đánh bạc, tổng số tiền ước tính hơn 100 tỷ đồng từ đầu tháng 7 đến khi bị bắt.

Đường dây đánh bạc quy tụ nhiều phụ nữ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Đây là chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc dưới hình thức lô đề có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Thị xã Thái Hòa.

Chuyên án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tú