Vụ nữ quái cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép: Khởi tố thêm 2 bị can

Dân trí Trong vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Cường và Tiên có vai trò giúp sức trực tiếp cho đồng bọn. Khi đồng bọn bị bắt, Cường và Tiên đã lập tức lẩn trốn.

Mặc dù đã học hết lớp 9 nhưng Trương Văn Tiên không biết chữ, nhận thức kém. (Ảnh: Phương Thùy).

Liên quan đến vụ việc "nữ quái" cầm đầu đường dây, đưa hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam , ngày 21/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã xác minh, bắt giữ thêm 2 đối tượng có liên quan là Sầm Văn Cường (20 tuổi) và Trương Văn Tiên (21 tuổi, cả hai đều trú tại xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng).

Theo cơ quan công an, trong vụ án trên, hai đối tượng Cường và Tiên có vai trò giúp sức trực tiếp cho đối tượng Sầm Văn Định. Khi Định cùng đồng bọn là Phạm Thị Hà, Nguyễn Xuân Thắng bị bắt, Cường và Tiên ngay lập tức đã lẩn trốn. Được biết, cả Cường và Tiên đều là người dân tộc Nùng, có nhận thức kém, không có nghề nghiệp ổn định. Trương Văn Tiên tuy học hết lớp 9 nhưng không biết chữ.

Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng công an xác định hiện Cường và Tiên đang làm môi giới dẫn mối cho các quán karaoke ở Làng Giang, Quế Võ, Bắc Ninh. Để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Cường và Tiên không đăng ký tạm trú tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 7/4, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng này.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố 2 bị can Sầm Văn Cường và Trương Văn Tiên về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Trước đó, như đã đưa tin, lợi dụng việc một số người Trung Quốc có nhu cầu sang Việt Nam để kiếm việc hoặc cưới vợ, nhưng do dịch Covid-19 đang bùng phát, nên nhóm đối tượng do Phạm Thị Hà (35 tuổi, trú tại xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cầm đầu, đã thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc qua mạng xã hội Wechat để tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường rừng với giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35,5 triệu Việt Nam đồng)/1 chuyến 3 người.

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Sầm Văn Cường (Ảnh: Phương Thùy).

Theo thỏa thuận, đêm 23/3/2021, rạng sáng ngày 24/3/2021, đối tượng người Trung Quốc đưa 6 người Trung Quốc (4 nam, 2 nữ) đến cột mốc biên giới số 718 thuộc địa phận xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Sầm Văn Định cùng Sầm Văn Cường và Trương Văn Tiên sử dụng xe máy đón 6 người Trung Quốc tại cột mốc 718 đưa đến đèo Bông Lau, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp đó, Phạm Thị Hà và Nguyễn Xuân Thắng đi 2 xe ô tô đến điểm hẹn tại đèo Bông Lau nhận 6 người Trung Quốc này rồi chở đến Nhà nghỉ 372, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, để dự định tiếp tục đưa số người Trung Quốc này vào TP Hồ Chí Minh thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an xác định 6 người Trung Quốc này chưa từng bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Do vậy, hành vi nhập cảnh trái phép của 6 người Trung Quốc này chưa cấu thành tội phạm. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục trao trả 6 người Trung Quốc này.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng người Trung Quốc cấu kết với nhóm đối tượng do Phạm Thị Hà cầm đầu tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

