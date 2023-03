Được trả tự do, 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines vô tội?

Ngày 22/3, sau nhiều ngày tạm giữ để điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không do chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, bước đầu xác định 4 nữ tiếp viên không biết bên trong 327 túyp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 túyp đã được đối tượng pha trộn và cất giấu ma túy.

Nhiều người thắc mắc, 4 nữ tiếp viên hàng không được trả tự do có đồng nghĩa với việc hoàn toàn vô tội?

Ma túy trong các túyp kem đánh răng (Ảnh: A.X.).

Liên quan vấn đề này, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty luật Lưu Vũ) phân tích thời hạn tạm giữ điều tra theo quy định tại Điều 118 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Theo đó, thời hạn tạm giữ không quá 3 ngày kể từ khi cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhận người bị giữ, người bị bắt hoặc áp giải người bị giữ, người bị bắt về trụ sở.

Trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ nhưng không quá 3 ngày. Trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần hai nhưng không quá 3 ngày. Như vậy, thời gian tạm giữ tối đa 9 ngày.

Luật sư Toàn cho rằng, khi cơ quan điều tra tạm giữ 4 nữ tiếp viên để điều tra bước đầu thì nhận thấy chưa đủ căn cứ tiến hành khởi tố bị can đối với các tiếp viên. Do đó, cơ quan điều tra phải trả tự do.

Ngoài ra, việc trả tự do còn áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội. Cụ thể, khoản 1, Điều 31 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật".

Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, xác định: "Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội".

Cơ quan chức năng thu giữ ma túy (Ảnh: A.X).

Theo luật sư Toàn, việc vận chuyển trái phép ma túy là có thật, có dấu hiệu của tội phạm, là một trong những căn cứ để cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đây là một giai đoạn tố tụng độc lập, mở đầu các hoạt động điều tra. Trong một thời hạn nhất định (đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì thời hạn điều tra tối đa là 20 tháng), nếu chưa xác định được bị can thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Bên cạnh đó, luật sư Toàn cho biết việc trả tự do cho 4 nữ tiếp viên không khẳng định những người này không phạm tội và đương nhiên họ vẫn bị điều tra trong vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong thời gian khởi tố vụ án để điều tra, nếu chứng minh được hành vi phạm tội thì những người này sẽ bị khởi tố bị can.