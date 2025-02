Dùng sổ đỏ giả đi vay tiền để trả nợ

Ngày 26/2, Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mùi (SN 1991), ở xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Cơ quan công an thông báo các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Thị Mùi (Ảnh: Công an Thái Bình).

Cơ quan An ninh điều tra xác định, từ tháng 2/2024 đến tháng 5/2024, lấy lý do kinh doanh, Mùi đã dùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả vay tiền của bị hại, nhưng thực tế Mùi sử dụng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Khi bị hại yêu cầu trả tiền, Mùi lấy nhiều lý do để khất lần không trả.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định Mùi đã chiếm đoạt của bị hại số tiền gần 400 triệu đồng.

Để phục vụ điều tra vụ án, Công an tỉnh Thái Bình thông báo ai là bị hại của vụ án trên đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để trình báo, phối hợp giải quyết; hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Đình Khanh (số điện thoại 0931.582.262).