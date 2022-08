Dùng cuốc cướp tiệm vàng rồi đến nhà trưởng công an huyện đầu thú

Trưa 13/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận lực lượng công an đang truy bắt nghi can cướp tiệm vàng Kim Nhung ở huyện miền núi Nam Giang.

Hiện trường tiệm vàng bị đập bể kính (Ảnh: T.S).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, một đối tượng bất ngờ cầm cuốc xông vào đập vỡ tủ kính tiệm vàng Kim Nhung ở thị trấn Thạnh Mỹ và cướp đi một số vàng.

Sau khi lấy đi nhiều nhẫn, dây chuyền vàng, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đối tượng dùng cuốc đập vỡ tủ kính để cướp vàng (Ảnh: T.S).

Qua xác minh ban đầu của lực lượng công an, nghi phạm là người địa phương. Sáng cùng ngày, nghi can dọn cỏ ở gần khu vực tiệm vàng. Thời điểm thực hiện vụ cướp, người này mặc áo khoác đen, quần jean, mang ba lô.

Sau khi gây án, nghi can đã bỏ chạy về hướng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Đến chiều ngày 13/8, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng đã ra đầu thú.

Theo xác minh ban đầu, nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Tú (SN 1990, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Sau khi dùng cuốc phá tủ kính tiệm vàng Kim Nhung để cướp, đối tượng di chuyển xuống TP Đà Nẵng và đến nhà Trưởng Công an huyện Nam Giang tại TP Đà Nẵng để đầu thú.

Công an đang tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ.