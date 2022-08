Bắt nghi phạm đâm 4 người thương vong sau 3 giờ gây án

Chiều 12/8, công an đang lấy lời khai đối tượng Lữ Văn Khánh (SN 2003), trú xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghệ An để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Khánh được xác định là nghi phạm chính gây nên cái chết của 2 thanh niên xã Châu Nga (huyện Quỳ Châu) và khiến 2 người khác bị thương.

Nghi phạm Lữ Văn Khánh bị công an bắt giữ khi đang trốn cách hiện trường khoảng 30km (Ảnh: CANA).

Như Dân trí thông tin, hơn 2h sáng 12/8, trên khu vực cầu treo xã Châu Hội xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường giám định tử thi, giám định hiện trường, đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 5h cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Lữ Văn Khánh khi đang lẩn trốn tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, cách hiện trường vụ án khoảng 30km.

Một nạn nhân tử vong trên xe máy sau khi bị đâm (Ảnh: Nguyễn Hoài).

Bước đầu xác định, vào tối 11/8, nhóm thanh niên xã Châu Hội uống rượu xong thì rủ nhau đi chơi. Tại khu vực cầu treo xã Châu Hội, đoạn giáp Quốc lộ 48, nhóm thanh niên Châu Hội nảy sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên xã Châu Nga dẫn tới hai bên lao vào tấn công nhau. Trong đó, Lữ Văn Khánh được xác định dùng dao nhọn đâm trúng 4 thanh niên xã Châu Nga. Hậu quả khiến H.V.H. (SN 2004) và L.V.S (SN 2005) tử vong; H.V.T. (SN 2000) và V.V.C. (SN 2001) bị thương nặng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An điều tra.