Lý do kháng cáo xin giảm án của kẻ giết chủ nợ, đốt xác ở Hải Dương

Trước đó, ngày 18/11, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên án tử hình cho 3 tội danh "Giết người", "Cướp tài sản", "Xâm phạm thi thể, hài cốt", trong vụ án giết chủ nợ, đốt xác...

Tuy nhiên, khoảng một tuần sau, Cao Tài Năng đã có đơn kháng cáo gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội kêu oan về tội "Cướp tài sản" và xin giảm án cho 2 tội "Giết người" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Lưu Thị Kiều Trang - Công ty Luật Hà Trọng Đại và Cộng sự (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - cho biết, thân chủ của bà kháng cáo vì cho rằng không phạm tội "Cướp tài sản" với lý do: Hành vi giết người của bị cáo Năng không nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền phải trả nợ anh Dương Công Cường mà do quá bức xúc, áp lực do việc bị đòi tiền nợ. Bị cáo Năng đã dịch chuyển vị trí xe ô tô Mazda CX5 do anh Cường mang đến và vứt bỏ chiếc điện thoại Iphone của anh Cường nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, để không ai phát hiện ra việc bị cáo Năng đã giết anh Cường mà không nhằm chiếm đoạt hoặc thu lợi từ tài sản. Do đó việc cáo buộc Cao Tài Năng chiếm đoạt các tài sản trên là chưa có căn cứ.

"Bị cáo Năng xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội danh Giết người và Xâm phạm thi thể, hài cốt, do bị cáo đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện", luật sư Trang nói.

Cũng theo luật sư Trang, bị cáo Vũ Thị Mừng (SN 1983, vợ bị cáo Năng) đã có đơn kháng cáo gửi đến TAND tỉnh Hải Dương để xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội "Che giấu tội phạm" và kháng cáo không phạm tội "Xâm phạm thi thể, hài cốt".

"Bị cáo Mừng xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội danh Che giấu tội phạm, do nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự, bản thân còn nuôi con nhỏ mới được hơn tháng tuổi và chăm sóc bố mẹ già yếu", luật sư Trang cho biết.

Bị cáo Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng (đeo khăn đứng phía sau) tại phiên tòa ngày 18/11. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trao đổi với báo chí, em gái nạn nhân Dương Công Cường cho hay, gia đình không đồng tình với hình phạt dành cho Mừng vì "quá nhẹ". Họ sẽ kháng cáo, yêu cầu hủy án sơ thẩm để điều tra lại, làm rõ nghi vấn Mừng đồng phạm với chồng trong hành vi Giết người.

Theo nội dung bản án sơ thẩm được Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Hải Dương tuyên ngày 18/11, trước ngày 28/11/2020, vợ chồng Năng nợ anh Dương Công Cường (SN 1974, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) gần 3 tỷ đồng.

Bị anh Cường đòi nợ nhiều lần nhưng không có tiền trả, Năng đã dụ anh Cường đến hiệu thuốc của gia đình ở số 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và xuống tay giết chủ nợ vào sáng 28/11/2020.

Sau khi giết anh Cường, Năng chiếm đoạt đồng hồ, xe ô tô Mazda CX5, kính mắt... của anh Cường, với tổng trị giá khoảng 3,7 tỷ đồng.

Tối 28/11/2020, Năng cùng Mừng đưa xác anh Cường lên xe ô tô Santafe của mình, mang ra bờ sông Kim Sơn (thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương) để chôn.

Do sợ bị phát hiện, khoảng 27/12/2020 âm lịch, Năng cùng Mừng còn dùng xẻng, cuốc quật thi thể nạn nhân lên rồi đốt xác.

"Hành vi của bị cáo Năng đã phạm vào tội giết người; cướp tài sản; xâm phạm thi thể, hài cốt. Động cơ giết anh Cường là để xóa số nợ gần 3 tỷ đồng. Hành vi này của bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện với hành vi đê hèn", Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh trong bản án.

Cũng theo nội dung bản án, Mừng biết chồng mình giết anh Cường nhưng không báo cho cơ quan chức năng, phạm vào tội "Che giấu tội phạm". Với hành vi cùng Năng đưa xác anh Cường đi chôn và đốt xác anh Cường, bị cáo Mừng còn phạm tội "Xâm phạm thi thể, hài cốt".

HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của Năng là nghiêm trọng với động cơ đê hèn, gây nên tổn thất lớn tinh thần cho gia đình nạn nhân, gây hoang mang dư luận. Do đó, bị cáo Năng cần phải nhận hình phạt cao nhất để răn đe, giáo dục cho những người khác.

Với Mừng, HĐXX nhận định, khi biết Năng giết người, chiếm đoạt tài sản, dù là người có trình độ cao, Mừng đã không tố giác mà còn cùng Năng chôn, rồi đốt xác anh Cường. Với hành vi phạm tội này, bị cáo cần phải bị cách ly khỏi xã hội có thời hạn.

Với các phân tích trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981, ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tử hình về tội "Giết người", chung thân về tội "Cướp tài sản", 4 năm tù về tội "Xâm phạm thi thể, hài cốt", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Tòa cũng phạt bị cáo Vũ Thị Mừng (SN 1983, ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương, vợ bị cáo Năng) 3,5 năm tù về tội "Che giấu tội phạm", 3 năm tù tội "Xâm phạm thi thể, hài cốt", tổng hợp hình phạt là 6,5 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Cao Tài Năng bồi thường cho đại diện bị hại (do chị Dương Thị Huệ (em gái nạn nhân) và anh Hoàng Đình Khanh đại diện nhận) các khoản bồi thường sau: Chi phí thuê xe và tìm kiếm bị hại, mua lễ là 160.906.000 đồng; Chi phí mai táng là 40.000.000 đồng; giá trị đồng hồ 25.000.000đồng, kính mắt 25.000.000đồng, điện thoại 17.000.000 đồng.

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo Cao Tài Năng bồi thường 100 tháng lương cơ sở = 149.000.000 đồng và buộc Năng, Mừng phải liên đới bồi thường tổn thất tinh thần đối với tội Xâm phạm thi thể, hài cốt là 30 tháng lương cơ sở = 44.700.000 đồng (chia phần Năng bồi thường 24.700.000 đồng, Mừng bồi thường 20.000.000 đồng) cho ông Dương Công Hùng, bà Nguyễn Thị Tạo là bố mẹ của anh Cường, các con của anh Cường là cháu Dương Khánh Linh, Dương Phương Linh, Dương Mai Linh, Dương Anh Vũ; mỗi người được hưởng 32.283.000 đồng.

Về nghĩa vụ cấp dưỡng, buộc bị cáo Cao Tài Năng có trách nhiệm cấp dưỡng hàng tháng cho cháu Dương Anh Vũ sinh ngày 23/3/2007 số tiền 1.000.000 đồng/ tháng kể từ tháng 11/2020 đến khi cháu đủ 18 tuổi; cấp dưỡng cho ông Dương Công Hùng và bà Nguyễn Thị Tạo 1.500.000 đồng/người/tháng kể từ tháng 11/2020 đến khi ông Hùng, bà Tạo chết.

Buộc bị cáo Năng, Mừng có trách nhiệm hoàn trả cho anh Cường (do đại diện chị Huệ, anh Khanh nhận) tổng số tiền là: 2.976.112.000 đồng.

