Đưa bạn nhậu say về nhà, người đàn ông bị đâm tử vong

Ngày 2/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Âu Hải Hưng (38 tuổi, ở Việt Hưng, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội Giết người và 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Cáo trạng vụ án thể hiện, tối 14/6 anh N.C.C. (31 tuổi) uống bia với A.H.H. (30 tuổi, em trai của Hưng). Khoảng 1h30 ngày 15/6, A.Q.Đ. (30 tuổi) vào uống bia cùng.

Đến 1h40 cùng ngày, thấy H. say nên C. và anh Đ. đưa về nhà.

Khi về đến cổng nhà anh C. và Đ. dìu H. xuống xe nhưng do say nên H. không vào nhà mà nói to tiếng và chửi bới.

Bị cáo Âu Hải Hưng tại tòa (Ảnh: Vũ Ân).

Lúc này, Âu Hải Hưng tưởng em mình bị đánh nên vào bếp lấy 2 con dao, một chiếc chuôi gỗ lao ra đâm anh C. nhưng không trúng và được mẹ đẻ ôm, can ngăn.

Sau đó mọi người có giải thích em trai Hưng say được bạn đưa về, không phải đánh nhau nên bị cáo hẹn hôm sau sẽ lên nhà, xin lỗi anh C.. Song anh C. không đồng ý và có lời lẽ thách thức: “Bây giờ ông thích chơi kiểu gì, báo công an hay gọi xã hội”.

Do bực tức về lời nói của anh C. nên Hưng chạy vào nhà lấy một dao nhọn ra đuổi đâm anh này.

Nạn nhân chạy được khoảng hơn 30m thì bị Hưng đuổi kịp, hai người liền xô xát nhau. Quá trình này, bị cáo đâm một nhát vào lưng khiến anh C. tử vong.

Theo cáo buộc, hung khí trong vụ án là 3 con dao, trong bếp nhà bị cáo. Chúng được xác định là: Dao sắc, nhọn, thuộc Phụ lục 5, danh mục dao có tính sát thương cao ban hành kèm Thông tư số 75/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Như vậy, những dao này là vũ khí quân dụng, theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, có hiệu lực từ 1/1.

Như vậy, trong vụ án này Âu Hải Hưng bị xét xử về 2 tội danh là Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Giết người.