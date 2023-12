Đột nhập khách sạn, phá "ổ" mại dâm ở TPHCM

Ngày 17/12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Hạ (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Huỳnh Tuấn Huy (31 tuổi, ngụ quận 10) về hành vi Môi giới mại dâm.

Ngay sau buổi lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết nguyên Đán Giáp Thìn 2024, chiều 15/12, tổ công tác gồm đội Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, đoàn liên ngành 814, Công an phường Phước Long B ập vào khách sạn T.A. trên đường 297, phường Phước Long B, phát hiện 4 người đang có hành vi mua bán dâm.

Nguyễn Thị Hạ, chủ khách sạn chứa mại dâm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua làm việc, các cô gái tại khách sạn này cho biết, họ ở khách sạn và được chủ khách sạn là bà Nguyễn Thị Hạ "chứa" để bán dâm cho khách. Mỗi ngày, những cô gái này bán dâm cho 10-15 người, với giá 300.000-500.000 đồng/lượt. Công an đã mời chủ khách sạn lên làm việc ngay sau đó.

Tại trụ sở công an, Hạ khai cho các cô gái ở lại khách sạn với giá 3 triệu đồng/tháng, khi khách có nhu cầu mua dâm liền sẵn sàng phục vụ. Sau mỗi cuộc mua vui, Hạ cũng thu tiền phòng và phí để hưởng lợi.

Ngoài Hạ, nhà chức trách cũng xác định và đưa Huỳnh Tuấn Huy, người chụp ảnh cho các cô gái bán dâm rồi gửi đăng tải lên trang web chào mời, dẫn dụ khách có nhu cầu lên làm việc. Huy khai được Hạ giới thiệu, mỗi lần chụp ảnh người này lấy 3,5 triệu đồng.