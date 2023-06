Đột nhập công ty, phá két sắt lấy hơn 5.500 USD

Ngày 23/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Tùng (34 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú khu phố 1, phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/5, Công an TP Tân Uyên nhận tin báo từ công ty trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên) về việc công ty này bị kẻ gian trộm 5.645 USD, hơn 39 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ của công ty trong két sắt.

Nguyễn Hữu Tùng cùng bộ dụng cụ phá két sắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an TP Tân Uyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến rạng sáng 17/6, kẻ có đặc điểm nhận dạng nằm trong diện nghi vấn đang di chuyển trong Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thì bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, Nguyễn Hữu Tùng mang theo máy khoan, đoản, tua vít, búa, hóa đơn cầm cố,… nên đã bị mời về trụ sở công an để làm việc.

Tùng thừa nhận hành vi đột nhập công ty rồi đưa két sắt ra ngoài để cạy phá và chiếm đoạt tài sản bên trong. Kẻ này còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm khác với số tiền lên đến gần 500 triệu đồng.

Vũ Văn Tình bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Bình Phước (Ảnh: Công an huyện Bàu Bàng).

Trước đó, ngày 22/6, Công an huyện Bàu Bàng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) bắt giữ Vũ Văn Tình (SN 1990, quê Gia Lai).

Tình là kẻ đã đột nhập vào công ty nước ngoài tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) trộm hơn 650 triệu đồng. Kẻ này bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng (Bình Phước).

Công an đã thu hồi tang vật của vụ án và đang tạm giữ hình sự Tình để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.