Đột kích cơ sở sản suất 2.800 tấn mì tươi trộn thủy tinh lỏng ở TPHCM

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Phụng và Phạm Tuấn Thanh (chồng Phụng, cùng SN 1982, ngụ tại phường Tân Tạo) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Vợ chồng Phụng và Thanh (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và triển khai thực hiện kế hoạch tháng cao điểm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đơn vị đã phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán mì tươi có chứa chất cấm, xảy ra tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng, phường Tân Tạo.

Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Tân Tạo và các đơn vị liên quan triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt kiểm tra đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng tại phường Tân Tạo và các đầu mối tiêu thụ tại phường Phú Định, phường Bình Đông, thu giữ gần 700kg mì tươi (còn gọi là mì trứng, mì vàng), 10,2kg bột borax (hàn the), 27 can nhựa chứa natri silicat (thủy tinh lỏng), 10 lít dung dịch chất lỏng màu vàng và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ hoạt động sản xuất mì tươi.

Số mì tươi trộn hóa chất được phát hiện (Ảnh: Nguyễn Trang).

Đến nay, cảnh sát xác định, Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh thuê nhân công tổ chức sản xuất mì tươi từ năm 2014 đến nay. Quá trình sản xuất, các đối tượng sử dụng các hóa chất là hàn the, thủy tinh lỏng (các chất cấm sử dụng trong thực phẩm) và các chất phẩm màu khác để sản xuất mì tươi, mục đích để các sợi mì được dai, không bị bở, gãy vỡ, bảo quản được lâu (khoảng 2 ngày, so với không có hóa chất chỉ bảo quản được 8 giờ) rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phạm Tuấn Thanh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi trộn hóa chất, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.