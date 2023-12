Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cùng các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Xem cảnh sát mật phục bắt giữ tội phạm ma túy (Video: Văn Hậu).

Thời gian gần đây, thông qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam vào địa bàn huyện Quế Phong rồi đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Đình Thành (phải) và Phạm Xuân Chắt (Ảnh: Văn Hậu).

Cơ quan Công an xác định, cầm đầu đường dây trên là Nguyễn Đình Thành (SN 1997, trú xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Thành rất ma mãnh và cẩn trọng trong từng đường đi, nước bước khiến việc đấu tranh của công an gặp không ít khó khăn.

Tang vật chuyên án được Công an Nghệ An thu giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Sáng 23/12, trên quốc lộ 16, thuộc địa phận xã Châu Kim, huyện Quế Phong - Công an huyện Nghi Lộc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An, Công an huyện Quế Phong và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Đình Thành và Phạm Xuân Chắt về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô cùng các vật chứng có liên quan.

Chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.