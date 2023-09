Đồng Nai: Đối tượng dùng súng cướp 12 triệu đồng ở nhà sách bị bắt

Ngày 27/9, Công an huyện Long Thành cho biết, đơn vị đang tiếp tục tạm giữ và lấy lời khai Nguyễn Trung Thành (38 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), nghi can dùng súng cướp 12 triệu đồng ở nhà sách Phước Thái (ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Nguyễn Trung Thành bị Công an huyện Long Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khi đang lẩn trốn tại ngã tư Lộc An, huyện Long Thành vào tối 26/9. Ngay khi bắt giữ, công an đã đưa đối tượng đến nhà sách Phước Thái để dựng lại hiện trường vụ cướp.

Đối tượng Nguyễn Trung Thành bị bắt giữ tối 26/9 (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó lúc 22h20 ngày 20/9, người đàn ông dùng súng vào nhà sách Phước Thái khống chế 2 nhân viên, cướp 12 triệu đồng.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ án.