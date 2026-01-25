Đối tượng truy nã ra đầu thú sau khi nhận thư kêu gọi

Ngày 25/1, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin đã tiếp nhận đối tượng Trần Nhật Quang (32 tuổi, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đến đầu thú sau khi nhận thư kêu gọi người đang bị truy nã ra đầu thú của cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ vụ án, tối 20/12/2019, Quang cùng đồng bọn đã tổ chức cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang (nay là phường Nha Trang).

Bị can Trần Nhật Quang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Nha Trang).

Trong quá trình điều tra, Quang bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị truy nã về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi nhận thư kêu gọi người đang bị truy nã ra đầu thú của cơ quan chức năng, ngày 24/1, Quang đến Công an phường Nha Trang để đầu thú.

Hiện cơ quan công an đã lấy lời khai, củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc theo đúng trình tự pháp luật.

Theo công an việc đối tượng ra đầu thú không chỉ giúp cơ quan chức năng sớm kết thúc vụ án mà còn góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.