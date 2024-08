Bắt kẻ "gánh" 2 lệnh truy nã vẫn tiếp tục buôn ma túy

Ngày 6/8, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã phối hợp Phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh và Công an Lào bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo hồ sơ, năm 2014, Lầu Bá Giờ (48 tuổi, trú xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã do liên quan đến đường dây mua bán trái phép 18 bánh heroin.

Đến năm 2018, Giờ tiếp tục bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã liên quan đến vụ án mua bán trái phép 60 bánh heroin.

Lầu Bá Giờ bị bắt giữ cùng ma túy và 2 khẩu súng (Ảnh: P. Thủy).

Sau khi rời khỏi địa phương, Lầu Bá Giờ bỏ trốn sang Lào, di chuyển qua nhiều tỉnh trước khi chọn vùng hẻo lánh thuộc huyện Khăm Cợt (tỉnh Bô li khăm xay, Lào) để ẩn náu.

Tại đây, Lầu Bá Giờ tạo vỏ bọc mới để thiết lập một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, song hành tung của đối tượng đã rơi vào tầm ngắm trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn.

Mới đây, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp Phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Bô li khăm xay vây bắt thành công Lầu Bá Giờ tại nơi ẩn náu.

Lực lượng chức năng thu giữ 1.600 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng và một số tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội.

Công an huyện Kỳ Sơn đã bàn giao Lầu Bá Giờ cho Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra vụ án liên quan đến đường dây mua bán trái phép 60 bánh heroin năm 2018.