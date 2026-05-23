Đôi nam nữ thương vong tại phòng trọ ở Gia Lai

Ngày 23/5, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an xã Tuy Phước và cơ quan chức năng điều tra vụ 2 người thương vong xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn xã.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 14h25 ngày 22/5, người dân sống tại khu trọ trên đường Nguyễn Huệ (thôn Trung Tín 1, xã Tuy Phước, Gia Lai) nghe tiếng cãi vã từ phòng trọ của bà Đ.T.N.Y. (47 tuổi, trú tại thôn Lộc Thượng, xã Tuy Phước).

Người dân tập trung gần khu nhà trọ xảy ra vụ việc (Ảnh: Đại Nam).

Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện bà Y. xảy ra xô xát với một người đàn ông trong phòng nên gọi chủ nhà trọ đến can ngăn.

Khi quay lại, mọi người thấy bà Y. bị thương, trên người có nhiều máu.

Nạn nhân sau đó được Đội SOS 115 Bình Định hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Vụ việc cũng được trình báo đến Công an xã Tuy Phước.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Đ.D.H. (khoảng 42 tuổi, trú tại xã Tuy Phước Bắc).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.