Điều tra vụ người dân bị đe dọa, treo bảng "nhà đang tranh chấp"

Ngày 26/4, Công an phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức, TPHCM) đang xác minh thông tin một gia đình liên tục bị nhóm người đến đe dọa đòi nợ, ngang nhiên treo bảng "nhà đang tranh chấp".

Theo thông tin ban đầu, vụ việc liên quan ông L., ngụ TP Thủ Đức, từng là giám đốc một công ty xây dựng ở TPHCM.

Người lạ đến treo bảng "nhà đang tranh chấp" trước cổng nhà ông L. (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo đơn trình báo của ông L., năm 2020, ông còn là giám đốc thì ông Đ. có góp 6,9 tỷ đồng vào công ty để thực hiện một dự án san lấp mặt bằng ở tỉnh Đồng Nai.

Do làm ăn không thuận lợi, bị thua lỗ, hai bên xảy ra mâu thuẫn, dừng hợp tác. Ông L. cũng thôi giữ chức giám đốc công ty. Sau đó, ông Đ. gọi điện yêu cầu ông L. phải trả nhiều tỷ đồng...

Camera ghi cảnh người lạ treo bảng "nhà đang tranh chấp".

Từ tháng 3/2022 đến nay, một nhóm người xưng là công ty mua bán nợ liên tục gọi điện chửi bới, đến tận nhà đòi số tiền liên quan ông Đ., khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn.

Ngày 16/4, có nhóm người xuất hiện trước nhà ông L. để đòi tiền. Lo sợ ảnh hưởng đến vợ con, ông L. gọi điện cầu cứu công an địa phương.

Tấm bìa carton ghi dòng chữ "nhà đang tranh chấp" (Ảnh: Người dân cung cấp).

Đến trưa 23/4, một người lạ đi xe máy ngang nhiên đến treo bảng "nhà đang tranh chấp" trước cửa nhà ông L.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Công an phường Hiệp Bình Phước cho biết đã tiếp nhận đơn cầu cứu của ông L., cử cán bộ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời xác minh, phân loại hồ sơ để chuyển Công an TP Thủ Đức điều tra, xử lý.