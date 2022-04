Trai đẹp điều hành ổ nhóm cho vay lãi nặng, đòi nợ bằng mắm tôm

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện công an đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến vụ án.

Đối tượng Nguyễn Đình Vương được xác định là kẻ cầm đầu đường dây cho vay với lãi suất lên tới 5.000 đồng/triệu/ngày (Ảnh: Công an Nghệ An).

Ổ nhóm cho vay lãi nặng bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Quế Phong triệt phá trong một chuyên án vào chiều tối 30/3 vừa qua. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều tiền mặt, máy móc, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay cùng nhiều đao kiếm, túyp sắt...

Điều tra ban đầu cho thấy, ổ nhóm tín dụng đen này hình thành từ năm 2020, do Nguyễn Đình Vương (SN 1995) trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An cầm đầu.

"Đàn em" của Vương có Nguyễn Quang Tuyến (SN 1993), Lê Anh Lực (SN 1993), cùng trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và Nguyễn Lâm Vận (SN 1989) trú tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An. Trong đó Tuyến chịu trách nhiệm quản lý sổ sách cho vay qua phần mềm, Lực và Vận được phân công đi thu hồi nợ.

Khi con nợ không thanh toán đúng hạn hoặc mất khả năng thanh toán, đàn em của Vương sẽ đến tận chỗ làm hoặc ném mắm tôm vào nhà khủng bố (Ảnh: Công an Nghệ An).

Thông qua nhiều kênh tuyên truyền, Vương giới thiệu đến nhiều người dân tại hai huyện Quế Phong, Quỳ Châu về hình thức "hỗ trợ tài chính" với thủ tục nhanh gọn. Tuy nhiên, người có nhu cầu vay sẽ phải trả với mức lãi suất "cắt cổ" từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 108-180%/năm.

Khi khách mất khả năng trả nợ hoặc trả không đúng hạn, Nguyễn Đình Vương sẽ sai Lê Anh Lực và Nguyễn Lâm Vận đến tận nhà hoặc nơi làm việc để gây sức ép. Nhiều trường hợp bị nhóm của Vương ném mắm tôm vào nhà để dằn mặt hay đánh đập, ép buộc thanh toán nợ.

Hung khí và các tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Vương và đồng bọn bị công an thu giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Cơ quan công an xác định, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Đình Vương đã cho hơn 400 bị hại vay với tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ việc.