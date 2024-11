Điều tra nhóm người cầm nhiều hung khí xông vào nhà dân

Ngày 24/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Công an huyện Long Hồ đang vào cuộc điều tra vụ hàng chục người dùng gạch đá, hung khí tấn công nhà một người dân ở địa phương. Công an nghi nhóm người này có sử dụng súng.

Nhóm thanh thiếu niên cầm nhiều hung khí xông vào nhà dân trong đêm (Ảnh: Cắt từ clip).

Cụ thể, tối 22/11, hơn 15 người, đa phần là thanh thiếu niên, đem theo nhiều hung khí có dấu hiệu tấn công vào nhà một người dân trên địa bàn ấp Sơn Đông (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ).

Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại. Clip cho thấy vào thời gian trên, nhóm đối tượng đi vào nhà một hộ dân để tìm người. Người đi đầu nghi dùng vật giống súng bắn tóe lửa, nhóm người đi sau nhặt gạch đá chọi liên tiếp vào căn nhà phía trước.

Nhóm giang hồ tấn công nhà dân (Clip: Camera nhà dân).

Trong nhóm này, có một người cầm vật giống súng đi vào, những người khác cầm nhiều loại hung khí nguy hiểm. Các đối tượng la hét, chửi bới liên tục, cầm gạch ném vào nhà khoảng một phút thì bỏ đi.

Theo tìm hiểu, căn nhà trên của ông T.N.V. trú tại địa bàn.

Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã nắm được sự việc và đang chỉ đạo Công an huyện Long Hồ khẩn trương làm rõ vụ việc.