Diễn biến mới vụ chiến sĩ công an hi sinh khi truy đuổi người vi phạm

Dân trí Chiến sĩ công an trong quá trình truy đuổi người không chấp hành quy định về giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh đã bị mất lái, lao thẳng vào lề đường, va chạm tủ điện dẫn đến tử vong.

Ngày 23/12, Tòa án Nhân dân TPHCM có thông báo hoãn phiên xử vụ Hứa Hán Võ (27 tuổi) bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ.

Dự kiến phiên xử sẽ được mở lại vào ngày 7/1/2022.

Hứa Hán Võ tại cơ quan điều tra (Ảnh: Hoàng Thuận).

Theo cáo trạng, chiều 2/8, công an quận 6 cùng tổ tuần tra liên phường 7, 10, 11 gồm 4 cán bộ chiến sĩ công an, trong đó có anh Phan Tấn Tài (Công an phường 10) điều khiển xe mô tô tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại ngã tư An Dương Vương - Lý Chiêu Hoàng, tổ tuần tra phát hiện Võ đang lưu thông trên đường, vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh. Tổ tuần tra tiến hành dừng xe của Võ, kiểm tra giấy tờ tùy thân và yêu cầu về trụ sở công an phường để xử lý vi phạm.

Anh Tài chạy trước dẫn đường để Võ đi theo. Khi đến trước trụ sở Công an phường 11, anh Tài chạy xe lên lề đường để vào thì Võ bất ngờ tăng ga, điều khiển xe bỏ chạy. Anh Tài cùng đồng đội truy đuổi, yêu cầu Võ dừng xe.

Võ không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy. Anh Tài chạy xe vượt qua bên phải của Võ, yêu cầu dừng xe nhưng Võ không chấp hành mà tăng ga vượt lên và bỏ chạy về nhà trọ tại quận Bình Tân.

Quá trình truy đuổi, xe anh Tài mất lái, lao lên vào lề đường va chạm tủ điện. Ngay lúc này, nhiều người nhìn thấy vụ việc nên sơ cứu anh Tài và đưa đi cấp cứu, tuy nhiên anh Tài đã không qua khỏi và mất vào tối cùng ngày.

Đối tượng Võ đã đến đầu thú, kết quả xét nghiệm cho thấy Võ dương tính với chất ma túy.

Xuân Duy