Công an TPHCM thông tin vụ cán bộ hy sinh khi truy đuổi người vi phạm

Tối 3/8, Công an TPHCM đã có thông tin chính thức sự việc một cán bộ hy sinh trong lúc truy đuổi người vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19.

18h50 ngày 2/8, tổ tuần tra liên phường gồm 4 cán bộ đi 4 xe máy, trong đó có Thượng úy Phan Tấn Tài (trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6), thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng, chống dịch Covid-19.

Võ được cho là có dấu hiệu ép xe khiến Thượng úy Tài mất lái, tông vào tường nhà dân.

Trên đường tuần tra, tổ công tác phát hiện Hứa Hán Võ (27 tuổi, ngụ quận 6) có hành vi vi phạm ra đường không cần thiết nên kiểm tra giấy tờ. Tổ công tác nghi vấn Võ sử dụng trái phép chất ma túy nên yêu cầu anh này về trụ sở Công an phường 11 (quận 6) để làm rõ.

Di chuyển về đến trước trụ sở Công an phường 11, Võ không chấp hành mệnh lệnh vào trong mà phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo.

Trong quá trình truy đuổi, Võ có dấu hiệu ép xe làm Thượng úy Tài mất lái, lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân trên đường Lò Gốm, phường 8, quận 6.

Vụ việc khiến Thượng úy Tài bị thương nặng, được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do chấn thương quá nặng nên không qua khỏi. Anh trút hơi thở cuối cùng lúc 21h30 cùng ngày.

Võ sau khi bỏ trốn đã đến trình diện tại Công an phường 11, quận 6. Qua test nhanh, thanh niên này dương tính với chất ma túy.

Theo Công an TPHCM, Thượng úy Tài được trưng dụng tăng cường cho Công an phường 10 (quận 6) tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Kể từ khi TPHCM áp dụng Chỉ thị 16, Thượng úy Tài đã trực chiến tại đơn vị 24/24, không quản ngại khó khăn, gian khổ, cùng các lực lượng chức năng tham gia thực hiện công tác phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận 6.

Sự hy sinh của Thượng úy Tài là sự mất mát to lớn đối với gia đình, người thân, lực lượng Công an quận 6 nói riêng và Công an TPHCM nói chung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Võ để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

