Địa bàn nào phức tạp về ma túy, trưởng công an sẽ bị kỷ luật

Ngày 14/12, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Kế hoạch 483/KH-BCA-C04 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy (Kế hoạch 483).

Báo cáo kết quả giai đoạn 1 của kế hoạch, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an), cho biết tổng số người nghiện, người nghi nghiện, người sử dụng chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện hiện là hơn 285.000 người, tăng hơn 21.600 người so với trước khi thực hiện kế hoạch. Trong đó có 909 người có biểu hiện loạn thần, "ngáo đá".

Công tác rà soát, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, các đối tượng bán lẻ chất ma túy cũng được đẩy mạnh.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện phát biểu tại hội nghị (Ảnh: C04).

Cục C04 đã đôn đốc công an các địa phương giải quyết 3 tụ điểm phức tạp trên địa bàn cả nước; công an các địa phương cũng triệt xóa 65 điểm, 3 tụ điểm phức tạp, 125 điểm nguy cơ phức tạp và 302 đối tượng bán lẻ chất ma túy.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, ghi nhận những kết quả bước đầu trong việc thực hiện Kế hoạch 483, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị công an các địa phương phải chặn đứng sự gia tăng người nghiện, người dùng trái phép ma túy.

"Giảm nguồn cầu thì mới cắt được nguồn cung. Nếu còn cầu thì còn cung. Chúng ta cứ tập trung giải quyết nguồn cung thì không bao giờ giải quyết được cái gốc của công tác phòng, chống ma túy", Trung tướng Long nói.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu ngay sau hội nghị này, lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo rà soát lại, đối chiếu lại tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch 483 tại đơn vị, địa phương mình, những việc đã làm được, chưa làm được, khẩn trương có giải pháp khắc phục để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: C04).

Vị lãnh đạo Bộ Công an giao Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sớm hoàn thiện phần mềm quản lý người nghiện, người dùng ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện để cập nhật thông tin này vào hệ thống.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, các địa phương phải phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả cho từng lực lượng.

Trong đó, giám đốc phải chỉ đạo toàn diện, phó giám đốc thủ trưởng điều tra phải trực tiếp chỉ đạo; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải đầu tàu, gương mẫu, xuyên suốt, tham mưu và chỉ đạo trưởng công an các quận, huyện quán xuyến địa bàn của mình.

Trung tướng Long nói, nếu địa phương để những tồn tại mà lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo thì lãnh đạo công an tỉnh phải chịu trách nhiệm; trưởng công an quận, huyện phải bị xử lý kỷ luật.

"Theo tinh thần là từng khu phố phải sạch, rà từng khu phố, rà từng địa bàn xã phường để xác định đối tượng nghiện, đối tượng nghi nghiện, đối tượng sử dụng, nghi sử dụng, đối tượng bán lẻ, điểm bán lẻ, tụ điểm bán lẻ để triển khai các biện pháp nghiệp vụ xử lý triệt để hoặc làm tan rã. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc quản lý của mình", Thứ trưởng Long nhấn mạnh.