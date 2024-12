Vĩnh Phúc: Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy tới người dân

Tại thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Vĩnh Phúc, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho người dân trên địa bàn.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho người dân tại các tỉnh, thành phố và địa phương trong cả nước của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an.

Hội nghị vừa diễn ra tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (Ảnh: Thu Hà).

Tại hội nghị, các đại biểu được xem phóng sự về hành trình 25 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Qua đó thấy rõ hiểm họa, tác hại, hậu quả của ma túy; công tác phòng, chống ma túy của cán bộ, chiến sỹ công an - những chiến công thầm lặng trên mặt trận đầy cam go, quyết liệt, có cả máu và nước mắt.

Trước vô vàn khó khăn, thách thức, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy vẫn luôn vững vàng bản lĩnh, đẩy lùi tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã truyền tải những thông tin liên quan đến tội phạm ma túy; quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ công an về phòng chống và kiểm soát ma túy; quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; cách nhận diện chất ma túy và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Theo đánh giá của UBND thành phố Vĩnh Yên, đây là buổi truyền thông rất ý nghĩa, giúp nhân dân nhận thức được về ma túy, hiểm họa của ma túy, thuốc gây nghiện, chất hướng thần mới. Đồng thời giúp đội ngũ cán bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên có thêm kiến thức về phòng, chống ma túy để tuyên truyền tại cơ sở đạt kết quả cao.

Từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cũng như phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia tuyên truyền, phát hiện, tố giác, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an truyền thông công tác phòng, chống ma túy (Ảnh: Thu Hà).

Thống kê mới đây của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Vĩnh Phúc có 1.192 người nghiện (trong đó 788 người ngoài cộng đồng) và 48 người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý.

"Phần lớn người nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy trong độ tuổi lao động và đang có xu hướng chuyển dần sang sử dụng ma túy tổng hợp, tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho cá nhân, gia đình và xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lực lao động của tỉnh", UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhận định.

Chỉ tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện, bắt giữ, khởi tố 459 vụ, với 653 bị can phạm tội về ma túy (trong đó có 507 đối tượng sử dụng chất ma túy, chiếm 77,6% đối tượng bị bắt); xử lý hành chính 71 vụ, 138 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Số người sử dụng chất ma túy bị bắt giữ chiếm 77,2% số người nghiện ma túy, người sử dụng chất ma túy ngoài cộng đồng.

Vì thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn mới đây đã yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay phải tập trung giải quyết triệt để "nguồn cầu" để giảm áp lực "nguồn cung", tiến tới loại bỏ ma túy ra khỏi đời sống xã hội trên địa bàn.

Các sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải xác định rõ trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy; xác định đây là nhiệm vụ chính trị, cấp bách và lâu dài của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, không phải trách nhiệm riêng của công an.