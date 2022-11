Đi mua đồ chơi cho con trai sau khi cướp gần 700 triệu đồng tại ngân hàng

Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Phạm Đức Anh (33 tuổi, ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Theo nhà chức trách, Đức Anh là đối tượng nghiện cờ bạc, đặc biệt là "tài - xỉu". Hắn ta từng nhiều lần "báo nợ" gia đình. Gần đây, Đức Anh phải cắm chiếc ô tô của gia đình để trả nợ. Vì vậy, nghi phạm nảy sinh kế hoạch cướp ngân hàng để có tiền chuộc ô tô.

10h ngày 14/11, Đức Anh đi đến một của hàng tạp hóa mua khẩu súng lục đồ chơi, một đôi găng tay và một bộ áo mưa màu đen. Sau đó, đối tượng lượn lờ nhiều nơi để thăm dò, lựa chọn địa điểm gây án.

Khi thấy phòng giao dịch Vietinbank Sông Công (TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) là nơi phù hợp để thực hiện hành vi phạm tội, Đức Anh về lại phòng trọ tháo biển số xe máy.

Đối tượng cướp ngân hàng bị bắt giữ.

12h45 cùng ngày, đối tượng bắt đầu thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng. Hắn ta đi đến một khu đất trống, mặc đồ ngụy trang, sau đó phóng xe máy đi loanh quanh nhằm đánh lạc hướng. 13h40, Đức Anh đến ngân hàng.

Tại đây, một nhân viên ngân hàng hỏi nhu cầu của Đức Anh thì hắn ta nói muốn rút tiền. Lợi dụng khi phòng giao dịch không còn khách, nghi phạm rút khẩu súng nhựa, chĩa vào các nhân viên và yêu cầu một nữ nhân viên bỏ tiền vào túi nilon đen.

Sau khi cướp gần 700 triệu đồng, Đức Anh đi xe máy bỏ chạy về hướng TP Phổ Yên, lòng vòng qua một khu đô thị vắng người. Hắn ta chọn một địa điểm hoang vu để cởi bỏ, thay trang phục rồi tiếp tục đi xe về nhà trọ.

Toàn bộ tang vật gây án được Đức Anh cất tại căn nhà trọ này, trong đó hắn đem 290 triệu đồng đi trả nợ, chuộc ô tô.

Lấy lại được xế hộp, nghi phạm đàng hoàng đi mua đồ chơi cho con trai rồi về nhà ở xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Đến 2h10 ngày 15/11, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an TP Sông Công, Công an TP Phổ Yên, Công an huyện Phú Bình cùng Bộ Công an bắt giữ Phạm Đức Anh, thu giữ gần 400 triệu đồng, một khẩu súng nhựa và nhiều tang vật liên quan.