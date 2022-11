Đề nghị tuyên phạt Trang "Nemo" mức án 6-12 tháng tù

Ngày 16/11, TAND quận 1 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, còn gọi là Trang "Nemo", chủ cửa hàng Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Nguyễn Phước Tuấn và Phan Hoàng Nam (cùng là nhân viên cửa hàng) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Trang tại phiên tòa (Ảnh: Hải Long).

Tại tòa, bị cáo Trang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Người phụ nữ này khai mình không quen biết Trần Nguyễn Trà My, Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến.

Trang khai kinh doanh online và phát hiện Trà My lấy hình ảnh của mình để bán hàng nên hẹn My tới cửa hàng "nói chuyện". Khi sự việc diễn ra êm đẹp thì chị Khanh bất ngờ xuất hiện.

"Khi chị Khanh xuất hiện, tôi nói bạn là ai, liên quan gì tới sự việc thì chị này nói không liên quan và tôi yêu cầu chị Khanh ra khỏi cửa hàng. Tiếp đó, tôi đi tới giật khẩu trang của chị Khanh và tôi thấy nhân viên lao vào đánh chị Khanh", bị cáo Trang khai.

Trang thừa nhận có hành vi sai phạm khi giật khẩu trang chị Khanh và không can ngăn nhân viên đánh chị này. Ngay lập tức, chủ tọa ngắt lời và nói hành vi không can ngăn của bị cáo không bị truy cứu trách nhiệm. Trang Nemo liền nói: "Bị cáo cảm thấy mình rất có lỗi".

Trang cũng khai toàn bộ sự việc được phát trực tiếp trên mạng xã hội và hàng ngàn người theo dõi. Khi nhân viên đánh chị Khanh thì nữ bị cáo 30 tuổi vẫn tiếp tục phát trực tiếp...

"Tại phiên tòa hôm nay, tôi và 4 nhân viên xin gửi lời xin lỗi chân thành, sâu sắc tới chị Khanh cùng người liên quan. Tôi rất ăn năn, hối cải. Đây là bài học đắt giá đối với bản thân mình. Cảm ơn tòa cho tôi cơ hội đối mặt với chị Khanh để gửi lời xin lỗi trực tiếp. Trước đây, tôi chỉ xin lỗi qua mạng xã hội và gửi giỏ hoa cho chị này", Trang Nemo nói.

Các bị cáo là nhân viên của Trang cũng thừa nhận hành vi đánh bà Khanh như cáo trạng truy tố.

Bà Khanh tại tòa (Ảnh: Hải Long).

Khi tòa hỏi chị Khanh thì chị này cho biết mình không liên quan chuyện của Trang "Nemo" và Trà My.

"Tôi và My có quen biết nhau. Tôi biết My tới xin lỗi Trang nên có đến và đứng trước cửa hàng. Tôi theo dõi Trang phát trực tiếp trên mạng xã hội, thấy My đã xin lỗi nhưng Trang không cho về. Bức xúc về hành động của Trang nên tôi đi vào trong để đưa My về. Khi vào trong cửa hàng thì tôi bị Trang và nhân viên đánh", bà Khanh khai tại tòa.

Bà Khanh đề nghị tòa đổi tội danh đối với Trang và đồng phạm từ tội Gây rối trật tự công cộng sang tội Cố ý gây thương tích.

Phát biểu quan điểm, đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt: Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương mức án từ 6-12 tháng tù; Phan Hoàng Nam mức án từ 12-18 tháng tù và Nguyễn Phước Tuấn mức án từ 9-15 tháng tù.

Đối với đề nghị của Khanh, VKSND cho rằng quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa xác định được thương tích của Khanh do ai gây ra, gây ra bên trong hay bên ngoài cửa hàng nên không truy tố tội Cố ý gây thương tích là có căn cứ.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trang cho rằng thân chủ đang nuôi con nhỏ và đủ điều kiện hưởng án treo theo quy định. Trong khi luật sư của bà Khanh nói rằng các bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ...

HĐXX nhận thấy còn một số vấn đề cần xem xét, cân nhắc nên quyết định nghị án kéo dài và sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 23/11.