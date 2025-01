Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

Ngày 28/1, Giám đốc Công an TPHCM và Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường đấu tranh với tội phạm đường phố, nhằm đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết.

Trước đó, Công an TPHCM đã thực hiện ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được Công an TPHCM triển khai thực hiện quyết liệt nhằm kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội, đặc biệt là 5 loại tội phạm đã được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm đường phố.

Tỷ (bìa trái) và Bảo bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Thuận Thiên).

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM và Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an cấp quận, huyện, nhiều vụ án cướp, cướp giật tài sản đã được điều tra, khám phá nhanh, thu hồi và trao trả tài sản cho nạn nhân, góp phần giúp người dân an tâm đón một mùa xuân bình yên bên người thân và gia đình.

Điển hình trong đó là việc điều tra khám phá vụ cướp tài sản, bắt giữ 4 đối tượng trong nhóm "Vỡ nợ làm liều" của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Công an quận 12.

Ngoài ra, khuya 26/1, trước số nhà 169 Dương Bá Trạc, phường Rạch Ông, quận 8, chị T.N.N.A. (SN 2001, ngụ quận Tân Phú) bị 2 nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại di động.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng PC02 phối hợp Công an quận 8 khẩn trương truy xét, quyết tâm truy bắt đối tượng gây án.

Công an trao trả điện thoại cho bị hại (Ảnh: Thuận Thiên).

Đến 14h30 ngày 28/1 (29 tháng Chạp), Cảnh sát đã bắt giữ Phạm Nguyễn Phú Tỷ (SN 2006, ngụ tỉnh Long An). Tại cơ quan công an, Tỷ thừa nhận đã cùng Thái Gia Bảo (SN 2005, ngụ quận 6) thực hiện vụ cướp giật tài sản trên.

Tối 28/1, Phòng PC02 khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo, đồng thời đề nghị gia đình vận động Bảo nhanh chóng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hai vụ án được triệt phá nhanh chóng thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Công an TPHCM trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là vào thời điểm Tết Ất Tỵ, để người dân yên tâm vui xuân, đón Tết; đồng thời, tạo sự răn đe cho tội phạm có ý định gây án trên địa bàn TPHCM.