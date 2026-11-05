Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Thanh (SN 1990, ngụ phường Tân Sơn Nhì) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trần Minh Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Lê Trai).

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận kiến nghị của Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM xác minh, xử lý việc một tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng tải video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, quy kết sai sự thật về hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành rà soát, xác định tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” do Trần Minh Thanh tạo lập và sử dụng.

Ngày 24/10, Thanh đăng tải video dài gần 10 phút có nội dung so sánh, đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ; trong đó, Thanh đưa ra nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty GSM.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Minh Thanh khai, việc đăng tải video để thu hút người xem, tạo sự chú ý và nhằm mục đích kiếm tiền từ Facebook. Tuy nhiên, Thanh chưa được nền tảng này trả tiền do chưa đủ điều kiện.

Trần Minh Thanh khai lý do đăng nội dung sai sự thật để thu hút người xem (Ảnh: Lê Trai).

Công an TPHCM khuyến cáo mọi hành vi trên không gian mạng đều phải tuân thủ pháp luật. Người đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đối diện với hình phạt tù.

Nhà chức trách cho rằng, người dân không thể lấy lý do “chia sẻ quan điểm cá nhân” hay mục đích thu hút lượt xem, tương tác để biện minh cho hành vi phạm. Mỗi người cần kiểm chứng thông tin trước khi phát ngôn, đăng tải, chia sẻ và chịu trách nhiệm về nội dung mình đưa lên mạng xã hội.