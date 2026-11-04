Tối 4/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an phường Lào Cai đã triệu tập bà V.T.S. (SN 1990, ở phường Lào Cai) đến làm việc để làm rõ hành vi điều khiển ô tô chèn ép, tông ngã một phụ nữ đang mang bầu đi xe máy điện trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai.

Nữ tài xế ô tô VF3 tại cơ quan công an (Ảnh: Thanh Tuấn).

Tại cơ quan công an, nữ tài xế S. cho biết, khoảng 15h ngày 1/11, tại đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân, phường Lào Cai, bà điều khiển ô tô chở theo con trai lưu thông từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân.

Khi di chuyển trên đường, do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên bà S. xảy ra mâu thuẫn với bà P.T.T. (SN 1990, ở phường Cam Đường), đang đi xe máy.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, bà S. đã có hành vi điều khiển ô tô áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho bà T. di chuyển lên phía trước. Có thời điểm, chiếc ô tô quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông, cản trở việc di chuyển của bà T..

Chiếc ô tô của tài xế S. (Ảnh: Thanh Tuấn).

Khi bà P.T.T. điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, bà S. tiếp tục lái ô tô tiến lên áp sát xe máy điện, sau đó va chạm vào phần đuôi xe máy điện của bà T. khiến chiếc xe máy đổ ra đường.

Bà P.T.T. được xác định đang mang thai và đang được điều trị tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan công an, bà V.T.S. đã thừa nhận hành vi đánh lái ô tô, chèn ép xe máy điện, cản trở việc di chuyển của bà T..

Theo cảnh sát, việc bà S. chèn ép xe máy xuất phát từ sự bức xúc khi hai bên xảy ra cãi vã, nữ tài xế ô tô muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ đi xe máy.

Công an phường Lào Cai đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đánh giá tính chất, mức độ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà T. đang nằm theo dõi tại bệnh viện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà P.T.T. cho biết: "Tôi rất sốc trước hành động coi thường pháp luật của nữ tài xế ô tô. Tôi bị ngã xuống đường rồi bị thương ở chân, thai nhi trong bụng cũng bị ảnh hưởng", bà T. nói và cho biết sau sự việc, nữ tài xế ô tô đã gọi điện, tới bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe của bà.

Bà T. mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc ô tô VinFast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.xx, liên tiếp chèn ép rồi va chạm với người phụ nữ đi xe máy, húc người này ngã xe, khiến dư luận bất bình.