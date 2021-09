Đặc xá 25 phạm nhân đang chấp hành án tại Quảng Nam, Đà Nẵng dịp lễ 2/9

Dân trí Trong số 25 phạm nhân vừa được đặc xá trong hôm nay 1/9, có 11 người đang chấp hành án phạt tù tại các trại tạm giam của Công an tỉnh Quảng Nam và 14 trường hợp ở TP Đà Nẵng.

Sáng 1/9, Công an Quảng Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Theo đó, có 11 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và các Nhà tạm giữ cấp huyện thuộc Công an tỉnh Quảng Nam được Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn.

Công an Quảng Nam trao quyết định đặc xá đến các phạm nhân (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Trong đó Trại tạm Giam Công an tỉnh 8 trường hợp, Công an huyện Thăng Bình 2 trường hợp và Công an huyện Quế Sơn một trường hợp.

Đây là những phạm nhân đủ điều kiện đặc xá tha tù theo Luật Đặc xá năm 2018 và được xem xét kỹ lưỡng để trình Chủ tịch nước đặc xá, tha tù năm 2021.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an Quảng Nam đã thực hiện nghiêm theo phương án của Bộ Công an về tổ chức tha phạm nhân được đặc xá, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Cũng trong sáng nay 1/9, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 14 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an TP. Đây là những phạm nhân trong quá trình thi hành án đã có sự hối cải, quyết tâm lao động, học tập tiến bộ, được tập thể phạm nhân bình xét.

Các phạm nhân được Công an TP Đà Nẵng trao quyết định đặc xá (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).

Đại tá Trần Phòng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - cho biết: "Đặc xá năm 2021 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội.

Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân, là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam và gia đình, các cơ quan liên quan và toàn xã hội, trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước".

Đại tá Nguyễn Tấn Hùng - Giám thị Trại tạm giam cho biết thêm, nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, sau khi công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Trại tạm giam Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức làm thủ tục tổ chức bàn giao người được đặc xá cho các cơ quan Thi hành án quận, huyện để đưa người được đặc xá về địa phương nơi cư trú.

Trong đợt này, Công an Quảng Nam đã tổ chức tiếp nhận 25 người được đặc xá năm 2021 do các cơ sở giam giữ ngoài địa bàn tỉnh và Trại giam An Điềm, Bộ Công an về cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đúng theo quy định.

