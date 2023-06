Đã bắt 46 đối tượng tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Sáng 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, trong đêm 13/6, 1 đối tượng trong nhóm tấn công trụ sở xã đã ra đầu thú, nâng tổng số nghi phạm bị bắt lên 46. Trong đó, 3 người tự ra trình diện cơ quan công an.

Cũng theo báo cáo, hiện, tình hình an ninh trật tự tại Đắk Lắk đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt xã hội không có gì thay đổi.

Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kêu gọi những đối tượng đang bỏ trốn khẩn trương ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Một trong các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an nhân dân).

Trước đó, rạng sáng 11/6, một nhóm đối tượng bất ngờ tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). Vụ việc 4 cán bộ công an xã hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân tử vong.

Quá trình bắt giữ các nghi phạm, lực lượng chức năng giải cứu 2 con tin, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng, trong đó có cả súng trường CKC.

Lời khai của nhóm nổ súng ở Đắk Lắk (Nguồn: VTV).

Tại trụ sở điều tra, các nghi phạm trong nhóm khai bị đối tượng cầm đầu dụ dỗ, lôi kéo bằng lời hứa sẽ cho cuộc sống "giàu sang", "ấm no".