Cựu trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 lĩnh 14 năm 6 tháng tù

Chiều 14/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hà Huy Dũng (55 tuổi, cựu Trưởng khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) mức án 14 năm 6 tháng tù; Vũ Quyết Tiến (34 tuổi, cựu Phó trưởng Khoa Điều trị bắt buộc) mức án 7 năm tù, cùng về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Hoàng Lại Nam (45 tuổi, ở Hà Nội) lĩnh 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ và 5 năm tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy, tổng hợp hình phạt là 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Thanh Tùng (51 tuổi, ở Hà Nội) lĩnh án 4 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

Ngoài ra, 9 người khác bị phạt từ 18 đến 42 tháng tù về tội Đưa hối lộ gồm: Cao Xuân Hùng (44 tuổi, ở Lạng Sơn); Trịnh Trọng Phương (51 tuổi, ở Hà Nội); Chu Đình Thực (41 tuổi, ở Thanh Hóa); Vũ Mạnh Cường (39 tuổi, ở Ninh Bình); Đặng Ngọc Diệp (46 tuổi, ở Hà Nội); Thái Huy (40 tuổi, ở Nghệ An); Nguyễn Văn Kiên (32 tuổi, ở Hà Nội); Nguyễn Tiến Quyết (26 tuổi, ở Hà Nội); Nguyễn Văn Thao (41 tuổi, ở Hải Phòng).

Theo cáo trạng, nhóm 10 bị cáo phạm tội Đưa hối lộ là những người có tiền án nhưng do mắc bệnh nên được quyết định bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Tại đây, nhóm này đưa tiền cho bác sĩ hoặc điều dưỡng, mỗi người từ 10 triệu đồng đến 110 triệu đồng, để được ra khỏi nơi chữa bệnh trái quy định.

Cảnh sát từng 6 lần vào điểm danh tại Khoa Điều trị bắt buộc của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, thấy có ngày không bệnh nhân nào có mặt, những hôm khác cũng thiếu nhiều bệnh nhân.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Vũ Ân).

Điều tra xác định Hà Duy Dũng trong vai trò Trưởng khoa Điều trị bắt buộc đã lợi dụng chức vụ, nhận tiền của 16 bệnh nhân hoặc từ người nhà của bệnh nhân với tổng số gần 900 triệu đồng để người bệnh được ra khỏi nơi điều trị trái quy định.

Ông Dũng khai hàng tháng, các đối tượng muốn ra ngoài đều phải chi khoảng 10 triệu đồng/người. Tiền được đưa cho Dũng hoặc cho bị cáo Vũ Quyết Tiến hoặc Bùi Ngân Hà (điều dưỡng trưởng, đang bỏ trốn).

Từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2024, trung bình hàng tháng Dũng, Tiến, Hà nhận của các đối tượng bắt buộc chữa bệnh tổng số khoảng 200 triệu đồng.

Số tiền này Dũng, Tiến, Hà mỗi người nhận hơn 20 triệu đồng/tháng. Phần còn lại chia cho khoảng 30 nhân viên của khoa mỗi người 3-5 triệu đồng/tháng và biếu giám đốc, phó giám đốc bệnh viện.

Như vậy, nhóm Hà Huy Dũng, Vũ Quyết Tiến và Bùi Ngân Hà mỗi người hưởng lợi bất chính khoảng hơn 300 triệu đồng.

Việc nhận tiền, chia tiền của các đối tượng chủ yếu bằng tiền mặt, không ghi chép lại, không có tài liệu chứng minh.

Hành vi của lãnh đạo bệnh viện và người liên quan được tách hồ sơ, xử lý sau. Bị can Bùi Ngân Hà đang bỏ trốn nên bị truy nã.

Quá trình điều tra vụ án, khi bắt giữ Hoàng Lại Nam tại nhà riêng trong khu Vinhomes Riverside (phường Phúc Lợi, Hà Nội), công an phát hiện Nam cho 2 người khác dùng thuốc phiện trong nhà mình. Do vậy, Nam phải chịu trách nhiệm về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Với bị cáo Trần Thanh Tùng, viện kiểm sát cho rằng anh ta biết rõ bị cáo Nguyễn Tiến Quyết đang bị truy nã về tội Đưa hối lộ nhưng không đưa đi đầu thú hoặc trình báo với cơ quan công an. Hành vi này của Tùng phạm vào tội Không tố giác tội phạm.