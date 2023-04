Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê sắp hầu tòa phúc thẩm

Trước đó, ngày 14/8/2022, TAND Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Lê 7 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo Lê phải nộp số tiền 110 triệu đồng đã nhận hối lộ để sung công quỹ Nhà nước. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng bị oan.

Bị cáo Phùng Anh Lê tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 8/2022 (Ảnh: Công an Nhân dân).

Theo bản án sơ thẩm, ngày 19/9/2016, anh Nguyễn Công Thành (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) tố cáo một nhóm người bắt giữ trái pháp luật rồi hành hung anh. Sau đó, Nguyễn Hữu Tài (ở Hà Nội) cùng đồng phạm ra đầu thú, do liên quan đến vụ việc trình báo của anh Thành. Quá trình điều tra, Công an quận Tây Hồ tạm giữ Tài 4 ngày.

Khi đó, người thân của Tài đã tìm gặp ông Phùng Văn Bảy (chú họ bị cáo Phùng Anh Lê, khi đó là Trưởng Công an quận Tây Hồ) nhờ giúp đỡ. Ông Bảy đã đặt vấn đề và được bị cáo Lê đồng ý cho Tài về với điều kiện, gia đình Tài phải chi 110 triệu đồng.

Tối 22/9/2016, ông Bảy mang số tiền trên đến phòng làm việc của bị cáo Lê. Sau khi nhận tiền, bị cáo Lê chỉ đạo cấp dưới tha người trái pháp luật.

Ngày 22/1/2021, Công an Hà Nội rà soát và lật lại hồ sơ vụ án. Bị cáo Lê bị khởi tố và truy tố sau đó.

Bị đưa ra xét xử, bị cáo Phùng Anh Lê phủ nhận cáo buộc và lời khai của những người liên quan.

TAND Hà Nội nhận định, trong vụ án này, người phải chịu trách nhiệm chính là bị cáo Lê. Đáng lẽ bị cáo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nhưng vì động cơ, mục đích không trong sáng, vụ lợi, bị cáo đã tha trái pháp luật đối tượng Tài.

Các bị cáo khác làm theo chỉ đạo của bị cáo và không được hưởng lợi. Họ đã tiếp nhận chỉ đạo trái pháp luật của bị cáo Lê, thực hiện các mệnh lệnh không đúng pháp luật.

Để xảy ra vụ án thả nghi phạm trái pháp luật, một số lãnh đạo và cán bộ Công an quận Tây Hồ được xác định đã thiếu trách nhiệm. VKSND Tối cao đã đánh giá, phân hóa, không xem xét xử lý hình sự, nhưng đề nghị Công an Hà Nội xử lý kỷ luật nghiêm về Đảng, chính quyền đối với những cán bộ liên quan đến việc thả Tài.

Ngoài ra, sau khi vụ việc không xử lý Tài và đồng phạm bị phát giác, TAND Hà Nội nhận thấy, đã có việc sửa chữa, làm thất lạc hồ sơ và tài liệu xác minh ban đầu liên quan đến Tài.

Do đó, TAND Hà Nội đã kiến nghị Công an Hà Nội và Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục xem xét, xác minh làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.