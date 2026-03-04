Cựu lãnh đạo phường Thanh Trì "bảo kê" sai phạm xây dựng

Ngày 4/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Thanh Tùng, cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì và Nguyễn Vũ Diêm; Bùi Thanh Nhã, cựu Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ) và 3 người khác cùng về tội Nhận hối lộ.

Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử thông báo 2 luật sư của bị cáo Diêm vắng mặt, có đơn xin hoãn xét xử do trùng lịch làm việc. Một bị cáo có đơn thay đổi luật sư và người bào chữa mới này đề xuất lùi ngày xét xử để có thêm thời gian sao chụp hồ sơ, nghiên cứu vụ án.

Ngoài ra, tất cả người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (các hộ dân có công trình xây trái phép) đều không tới tòa. Theo đề nghị của một số bị cáo và đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội, tòa hoãn xét xử song chưa thông báo ngày mở lại.

Trước phiên tòa, gia đình các bị cáo đã nộp lại hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, 6 bị cáo đã lợi dụng vị trí công tác, nhận hối lộ của 6 hộ dân để không xử lý việc xây dựng công trình trái phép hoặc không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội cũ (nay là phường Thanh Trì).

Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ là 920 triệu đồng.

Các bị cáo trong vụ án (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trong đó, cơ quan công tố xác định, khoảng tháng 8/2024, bà C. chủ căn nhà 3 tầng 1 tum ở phố Thanh Đàm đã đến trụ sở phường Thanh Trì gặp Chủ tịch UBND phường là Đặng Thanh Tùng và Phó Chủ tịch UBND phường là Nguyễn Vũ Diêm để xin xây lên 5 tầng.

Bà được bị cáo Diêm "báo giá" 100 triệu đồng và lập tức chuyển cho Phó Chủ tịch UBND phường tại phòng làm việc, sau đó vài ngày biếu thêm 20 triệu đồng.

Tháng 12 cùng năm, sau kiểm tra, căn nhà của bà C. cùng 2 hộ liền kề vẫn bị phường xác định vi phạm trật tự xây dựng, yêu cầu dừng thi công.

Bà C. ứng 100 triệu đồng, rủ 2 hàng xóm lên phường biếu thêm cho Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Vũ Diêm, dùng tiền mặt.

Tháng 1/2025, bà C. tiếp tục tìm tận nhà ông Nhã, khi đó là Đội trưởng quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ) để đưa 100 triệu đồng.

Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngoài ra, 5 vụ việc nhận hối lộ khác, tổng 600 triệu đồng của các hộ dân trên địa bàn phường Thanh Trì cũng được xác định trong cùng khoảng thời gian.

Các hộ dân muốn xây thêm 1-2 tầng nhà, cải tạo sửa chữa mà không cần giấy phép, làm đua ban công, làm tum kỹ thuật thang bộ, thang máy đã chủ động đến gặp Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm hoặc Trần Văn Quân, cựu Chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ), để được "tháo gỡ".

Cựu Chủ tịch UBND phường Đặng Thanh Tùng thừa nhận chỉ đạo cấp dưới, đối với các công trình không được cấp phép vẫn tạo điều kiện cho người dân xây dựng để nhận tiền cảm ơn.

Đặng Thanh Tùng giao cho Trần Văn Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan.

Với những người có hành vi đưa hối lộ, cơ quan điều tra không xử lý do họ đã chủ động khai báo, có đơn tố giác tội phạm.