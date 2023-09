Cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh nhận "lại quả" 1 tỷ đồng

Ngày 15/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hoa Công Hậu (61 tuổi, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh), Hoàng Thị Thúy Nga (48 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) cùng 12 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Hoa Công Hậu (Ảnh: Bộ Công an).

Theo kết luận điều tra, ông Hoa Công Hậu là người chỉ đạo, trực tiếp ký các văn bản trong quá trình xin chủ trương lập dự án, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tại Sở Y tế .

Do được Hoàng Thị Thúy Nga đặt vấn đề nhờ giúp đỡ nên ông Hậu đã chỉ đạo Lê Thành Lữ (cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Sở Y tế tỉnh Tây Ninh) cho Công ty NSJ vào giới thiệu hệ thống CT Scanner 128 lát cắt hãng Siemens Healthcare và chấp thuận giá mua hệ thống là 28 tỷ đồng theo đề nghị.

Tiếp đó, ông Hậu chỉ đạo bị can Lữ tham mưu để mình ký tờ trình gửi UBND tỉnh chỉ định mua hệ thống CT Scanner 128 lát cắt Somatom Denfinition AS của hãng Siemens Healcare do Công ty NSJ là đơn vị phân phối chính thức tại địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quá trình lập hồ sơ mời thầu, ông đã chỉ đạo thuộc cấp thực hiện một số công việc nhằm tạo lợi thế cho Công ty NSJ trúng thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước số tiền 13 tỷ đồng.

Theo nhà chức trách, hành vi của ông Hậu đã đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng , quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Từ năm 2018 đến năm 2020, sau khi công ty NSJ trúng thầu, không hứa hẹn trước, nhân dịp lễ, Tết ông Hậu đã 3 lần nhận quà biếu với tổng số tiền 1 tỷ đồng và đã nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi.

Một trong những đồng phạm giúp sức cho ông Hậu thực hiện hành vi sai phạm là ông Lê Thành Lữ . Theo cáo buộc, ông Lữ đã gặp gỡ đại diện công ty NSJ và tạo điều kiện cho đơn vị này trúng thầu gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền 13 tỷ đồng.

Sau khi công ty NSJ trúng thầu, không hứa hẹn, thỏa thuận trước, nhân dịp lễ, tết, ông Lữ có 3 lần nhận quà biếu với tổng số tiền 600 triệu đồng.

Quá trình làm việc, bị can Lữ đã hợp tác khai báo, bản thân công tác trong ngành y tế lâu năm có nhiều bằng khen, nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Đối với bị can Hoàng Thị Thúy Nga, cơ quan điều tra xác định đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với nhiều cấp lãnh đạo chính quyền địa phương để tác động cho công ty của mình trúng thầu gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Quá trình điều tra, bà Nga thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng phủ nhận việc đưa tiền cho ông Hậu và ông Lữ.