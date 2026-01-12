Cựu Giám đốc Đại học Huế bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Sáng 12/1, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, thành phố Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TPHCM) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, do thiếu vắng nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Bị cáo Lê Anh Phương (bên trái), cựu Giám đốc Đại học Huế, cùng đồng phạm tại phiên tòa sáng 12/1 (Ảnh: Nhật Linh).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế, 2 bị cáo bị truy tố do liên quan đến sai phạm trong hoạt động tổ chức ôn thi và cấp chứng nhận tiếng Anh B1 cho học viên cao học, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng.

Thời điểm xảy ra sai phạm, cả 2 bị cáo cùng công tác tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, trong đó Lê Anh Phương giữ chức Hiệu trưởng, còn Nguyễn Văn Vinh là Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế xác định, năm 2020 và 2021, Trường Đại học Sư phạm Huế đào tạo 2 khóa cao học K29, K30, do Phòng đào tạo sau đại học quản lý.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều kiện đầu ra của học viên cao học phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận B1 ngoại ngữ. Tuy nhiên, Trường Đại học Sư phạm Huế không có chức năng đào tạo, tổ chức ôn thi và cấp chứng nhận B1 cho học viên.

Trong khi đó, Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đủ năng lực để đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng nhận B1. Nhà trường quy định mức phí ôn và thi chứng nhận B1 là 4,9 triệu đồng/học viên, trong đó trích lại 30% kinh phí để hỗ trợ đơn vị phối hợp.

Tháng 7/2021, khi các học viên cần chứng nhận B1 để bảo vệ luận văn, bị cáo Lê Anh Phương đã chỉ đạo Nguyễn Văn Vinh, trực tiếp thu hồ sơ, tiền với mức 7,5 triệu đồng/học viên, cao hơn nhiều so với quy định.

Việc thu tiền không được báo cáo, xin ý kiến Hội đồng trường. Theo chỉ đạo của ông Phương, bị cáo Vinh đã soạn thảo, trình ký các thông báo thu tiền đối với 1.050 học viên 2 khóa cao học nêu trên.

Việc thu tiền được thực hiện thông qua các chuyên viên và cá nhân trung gian tại nhiều địa phương.

Tổng số tiền thu của các học viên lên đến gần 7,9 tỷ đồng. Ông Phương chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Văn Vinh chuyển lại cho Trường đại học Ngoại ngữ Huế hơn 5,1 tỷ đồng, giữ lại hơn 2,7 tỷ đồng là phần thu vượt mức quy định.

Ngoài ra, Trường Đại học Ngoại ngữ Huế còn trích lại cho Trường Đại học Sư phạm Huế gần 1,2 tỷ đồng theo chính sách hỗ trợ 30%.

Từ tổng số tiền gần 3,9 tỷ đồng (gồm phần thu vượt và khoản hỗ trợ), 2 bị cáo đã chi nhiều khoản ngoài quy định như hỗ trợ người thu hộ, chi cho chuyên viên, quà Tết, lệ phí thi lại,…

Theo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế, sau khi chi hơn 759 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 3,1 tỷ đồng, các bị cáo đã chiếm đoạt làm của riêng.

Cụ thể, Lê Anh Phương chiếm đoạt hơn 3,07 tỷ đồng. Số tiền này được ông Vinh nhiều lần giao trực tiếp cho ông Phương bằng tiền mặt. Riêng Nguyễn Văn Vinh chiếm đoạt hơn 64 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, trong vụ án này, bị cáo Lê Anh Phương giữ vai trò chính, còn Nguyễn Văn Vinh là đồng phạm giúp sức.