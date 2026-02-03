Cựu Chủ tịch Vicem Lê Văn Chung lĩnh 13 năm tù

14h50 ngày 3/2, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem).

Theo Quyết định xét xử số 01/2026 ban hành ngày 7/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định đưa 14 bị cáo trong vụ án này ra xét xử vào ngày 26/1.

Tuy nhiên, ngày 8/1, bị cáo Nguyễn Bích Thủy (67 tuổi, cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem) đã chết.

Trong số 13 bị cáo bị đưa ra xét xử có 7 người bị tạm giam, 6 người được tại ngoại.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh: Minh Hùng).

Trước đó, trong phần nói lời sau cùng hầu hết các bị cáo đều bày tỏ cảm ơn Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát đã công tâm, nhân văn, lắng nghe và tạo điều kiện để các bị cáo được trình bày đầy đủ quan điểm.

Các bị cáo cũng đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ về bối cảnh, mức độ, hậu quả thực hiện hành vi, tuổi cao sức yếu, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho ngành kinh tế,... và xin HĐXX xem xét cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) cho rằng việc phải đứng trước bục khai báo hôm nay là “cái giá vô cùng đắt đỏ, không thể tính bằng tiền” đối với bản thân và các đồng nghiệp.

Bị cáo Chung bày tỏ sự đau xót khi những việc làm sai trái đã ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tập thể.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) trình bày, nhiều tháng qua luôn sống trong tâm trạng ân hận, coi sai phạm của mình như một “món nợ” đối với hơn 30.000 cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam - những người đã gây dựng nên một thương hiệu lớn mạnh từ con số rất nhỏ.

Bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Vicem (Ảnh: Danh Lam).

Theo bị cáo Ngọc Anh, với trách nhiệm của người lãnh đạo trước khi nghỉ hưu, bản thân mong muốn xây dựng một cơ sở làm việc khang trang để cán bộ, nhân viên phát huy năng lực, nhưng đã không thực hiện được mục tiêu đó, thậm chí còn để lại hệ lụy. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên Vicem.

Trình bày lời sau cùng tại Tòa, bị cáo Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Vicem) cũng bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc; do hạn chế về kinh nghiệm, đặc biệt trong quản lý đầu tư, nên đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Bị cáo Bửu thừa nhận khi nhận ra sai sót thì đã quá muộn, không còn cơ hội sửa chữa. Bị cáo đã ngoài 70 tuổi, mang trong mình nhiều bệnh tật, mong được hưởng khoan hồng của pháp luật, để những năm tháng cuối đời có thể được ở bên gia đình, vợ con,...

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sự an toàn, đúng đắn trong hoạt động vốn của các doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, các bị cáo cũng xâm phạm đến công tác đấu thầu, tính đúng đắn, minh bạch, khách quan trong hoạt động đấu thầu. Hành vi của các bị cáo gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn là hơn 381 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tòa án cũng đánh giá các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khắc phục thiệt hại vụ án…

Trong vụ án này, Hội đồng xét xử xác định bị cáo Lê Văn Chung giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng dự án. Bị cáo Chung biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện lập và triển khai dự án; biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là “hình thức”, không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư…

Từ những phân tích, nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) 15 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem lĩnh án 12 năm 6 tháng tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Tạ Quang Bửu, cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó tổng Giám đốc Vicem, mức án 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đối với 9 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt mức án từ 30 tháng tù treo đến 4 năm tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.