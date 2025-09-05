Cựu Chủ tịch huyện Long Thành bị truy tố về sai phạm bồi thường sân bay

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Văn Tiếp, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ, cùng 23 bị can liên quan đến công tác bồi thường dự án sân bay Long Thành.

Các bị can bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Trong đó có 22 bị can là cựu cán bộ, 2 người là lao động tự do.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo cáo trạng, trong quá trình đền bù, hỗ trợ, tái định cư và hỗ trợ việc làm cho người dân dự án sân bay Long Thành, nhiều sai phạm đã xảy ra ngay từ cấp cơ sở. Cụ thể, việc thẩm định sai 13 hồ sơ khiến Nhà nước thiệt hại hơn 23,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện nhóm bị can có sai phạm trong việc chi tiền hỗ trợ nghề và tìm việc làm cho 3 hộ dân, gây thiệt hại hơn 15 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, khi thực hiện thu hồi đất, nhiều hộ dân tại xã Bình Sơn cũ không có hồ sơ quản lý đất đai và cũng không được lấy ý kiến từ những người sinh sống cùng thời điểm để làm căn cứ bồi thường. Tuy nhiên, cán bộ xã vẫn xác nhận các hộ này có nhà cửa, công trình trên đất để đủ điều kiện bồi thường. Từ xác nhận của chính quyền cơ sở, Hội đồng bồi thường và UBND huyện Long Thành cũ đã ra quyết định chi trả, tiếp tục gây thiệt hại ngân sách.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành dần hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Đối với hành vi đưa, nhận hối lộ, cơ quan tố tụng xác định ông Trần Văn Tuất (ngụ xã Bình Sơn cũ) đã ủy quyền cho Nguyễn Hải Lăng thay mình giải quyết bồi thường đất bị thu hồi. Tháng 6/2020, khi biết công trình trên đất xây dựng sau năm 2015 nên không được bồi thường, Lăng đã gọi cho Nguyễn Thanh Văn, Trưởng ấp Suối Trầu 3, nhờ xác nhận lùi thời điểm xây dựng.

Để hợp thức hóa hồ sơ, Lăng đưa cho Vũ Đức Công (cán bộ địa chính xã Bình Sơn cũ) và ông Văn mỗi người 50 triệu đồng. Trên cơ sở hồ sơ khống này, Hội đồng bồi thường huyện Long Thành đã phê duyệt chi trả sai, gây thiệt hại gần 2,4 tỷ đồng cho Nhà nước.