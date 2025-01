Cuộc giao dịch bí mật giữa con rể và bố vợ trong ngày sinh nhật cháu ngoại

Ngày 16/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Thái Bá Hưng (SN 1998, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Vi Văn Phường (SN 1970, trú xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Phường là bố vợ của Hưng. Ngày 24/6/2024, Phường đến dự sinh nhật cháu ngoại theo lời mời của con rể.

Trong buổi tiệc sinh nhật con gái, Hưng bí mật đưa cho bố vợ 90 triệu đồng nhờ tìm mua 30 gói ma túy hồng phiến.

Bị cáo Thái Bá Hùng (bên phải) và Vi Văn Phường tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau khi mua được ma túy, Phường ngụy trang trong bao tải đựng măng, gửi qua đường xe khách cho con rể.

Chiều 12/7/2024, khi Hưng đang nhận số ma túy kể trên từ phụ xe thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên tòa, bị cáo Phường khai, do con rể nhờ nên mua giúp. 30 gói ma túy có trọng lượng 600g được Phường mua từ một người đàn ông không quen biết, giá 75 triệu đồng.

Còn Hưng khai, nhờ bố vợ mua ma túy để về bán kiếm lời; chưa kịp bán đã bị bắt giữ.

Xem xét vai trò của các bị cáo trong vụ án cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Thái Bá Hưng, Vi Văn Phường mỗi bị cáo 20 năm tù.