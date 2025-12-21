Cuộc đào thoát của người đàn ông bị bán sang Campuchia khi đi nhờ xe

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự đã tiếp nhận ông A.N. (trú tại tỉnh Quảng Ngãi) được cảnh sát Campuchia bàn giao.

Ông N. đã bị những đối tượng lạ mặt lừa bán sang Campuchia để làm việc trong các tổ chức lừa đảo trực tuyến.

Ông N. trình báo với công an về việc bị lừa bán sang Campuchia (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, ông A.N. vào TPHCM làm việc cho một cơ sở gia công gỗ. Đầu tháng 11, ông N. nhậu cùng một người bạn sau đó đi bộ về nhà trọ.

Trên đường có một người đàn ông lạ mặt đi ô tô đã bắt chuyện và muốn chở ông N. về nơi ở. Ông N. đồng ý rồi lên ô tô sau đó ngủ quên. Khi tỉnh dậy, ông phát hiện mình đã được đưa sang một trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Tại đây, ông N. bị ép làm công việc gọi điện thoại lừa đảo. Do làm việc không đạt chỉ tiêu nên ông N. bị quản lý nhốt vào phòng kín đánh đập, sử dụng roi điện tra tấn.

Khi xung đột giữa Campuchia và Thái Lan nổ ra, ông N. cùng nhiều người Việt Nam khác bị bán cho một người Trung Quốc để đưa sang Myanmar. Trên đường đi, ông N. cùng những người khác đã phá cửa ô tô trốn thoát rồi đến đồn cảnh sát Campuchia nhờ hỗ trợ đưa về Việt Nam.