Cụ ông 74 tuổi bị nữ hàng xóm sát hại cướp vàng

Sáng 20/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, kịp thời truy bắt Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi, ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) - nghi phạm vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Long Kiến.

Nạn nhân là ông Bùi Văn Thuận (74 tuổi, người dân địa phương).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 18/2, khi ông Thuận đạp xe từ nhà ở ấp Long Định, xã Long Kiến đến chợ Mương Tịnh ở ấp Long Hòa I, xã Long Kiến (cách khoảng 1km) để giao thịt heo và chả cá cho khách.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Tiến Tầm).

Đến khoảng 8h cùng ngày, gia đình không thấy ông Thuận về nên chia nhau tìm và phát hiện thi thể ông nằm ở bờ kênh gần nhà với nhiều vết cứa rách da, vàng trên tay ông đều biến mất.

Nhận được tin báo, Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Đại tá Bùi Tấn Ân - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh - đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan vào cuộc.

Sau nhiều giờ truy xét, đến 19h ngày 19/2, lực lượng điều tra đã bắt được nghi phạm Nguyễn Thị Kiều Phương.

Nguyễn Thị Kiều Phương bị tạm giữ hình sự (Ảnh: Tiến Tầm).

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận do thiếu nợ không có khả năng chi trả, biết ông Thuận có đeo nhiều trang sức nên nảy sinh ý định giết ông này lấy tài sản đem bán trả nợ.

Để thực hiện hành vi, nghi phạm điều khiển xe máy mang theo một cây dao và một cây búa đập thịt đi tìm ông Thuận. Bắt gặp ông Thuận đang đi giao hàng về, Phương dừng xe vờ nói chuyện rồi dùng búa đập vào đầu, dùng dao cứa vào cổ ông Thuận cho đến khi nạn nhân tử vong.

Phương tháo 3 chiếc nhẫn trên tay nạn nhân rồi về nhà tắm rửa, thay đồ, giặt quần áo.

Đến sáng ngày 18/2, nghi phạm đem số vàng vừa cướp bán được hơn 33 triệu đồng. Số tiền này, một phần Phương đem trả nợ, phần còn lại mang về nhà cất giấu cho đến khi bị bắt.