CSGT truy bắt nghi can trộm xe máy ở TPHCM

Chiều 28/2, Đội CSGT - TT Công an TP Thủ Đức đã bàn giao N.A.K. (SN 2005, quê Long An) cùng tang vật cho Công an phường An Phú Đông, quận 12, để lập hồ sơ xử lý liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, trong lúc tuần tra, tổ công tác thuộc Đội CSGT - TT Công an TP Thủ Đức nhận được yêu cầu hỗ trợ từ người dân về việc tìm xe bị mất trộm.

CSGT bàn giao nghi can cho Công an phường An Phú Đông, quận 12 (Ảnh: Lam Giang).

Thời điểm trên, tổ công tác cùng nạn nhân lần theo định vị và phát hiện xe máy bị mất đang di chuyển trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ) hướng từ TP Thủ Đức đi quận 12, nên tiến hành đeo bám. Khi đến đoạn qua phường An Phú Đông, quận 12, cảnh sát đã khống chế được người lái xe máy.

Qua khai thác nhanh, nghi can trộm xe là K.. Cảnh sát phát hiện trên người K. có một bộ phá khóa xe, một biển số giả gắn băng keo, một bộ phá sóng định vị cùng nhiều chìa khóa.

Bước đầu, K. khai nhận đang trên đường mang xe đi giao cho một người khác.