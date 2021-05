Công bố đường dây nóng, kêu gọi người dân tố giác người nhập cảnh trái phép

Dân trí Người nước ngoài nhập cảnh trái phép là nguy cơ gây lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, tạo ra những ổ dịch không rõ nguồn lây nên công an kêu gọi người dân tố giác để xử lý kịp thời.

Ngày 7/5, Công an quận 1 (TPHCM) phát đi thông báo kêu gọi người dân chủ động phòng chống dịch Covid-19 và tố giác khi phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Theo Công an quận 1, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, nếu không phát hiện kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép sẽ tạo ra những ổ dịch không rõ nguồn lây, khiến dịch Covid-19 có cơ hội lây lan trong cộng đồng.

Các trường hợp nhập cảnh trái phép bị công an phát hiện tại quận Hà Đông (Hà Nội) tối 4/5 (Ảnh Tiến Nguyên).

Do đó, Công an quận 1 đề nghị người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác các đối tượng, cơ sở vi phạm quy định về phòng, chống dịch và người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép.

Đồng thời, Công an quận 1 phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân, các cơ sở lưu trú, nhà cho thuê, khách sạn không được tổ chức, tiếp tay, giúp đỡ người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 hoặc người nước ngoài nhập cảnh trái phép, người dân thông báo ngay cho Công an phường gần nhất hoặc Công an quận 1 qua số điện thoại 069.3187.901 để kịp thời xử lý.

Để phòng, chống dịch Covid-19, Công an quận Tân Phú cũng yêu cầu Công an các phường đẩy mạnh việc phát động toàn dân đeo khẩu trang nơi công cộng, tố giác người vi phạm quy định về phòng, chống dịch, những đối tượng nhập cảnh trái phép.

Công an quận Tân Phú sẽ tăng cường kiểm tra công khai xen lẫn sử dụng thiết bị kỹ thuật, trích xuất hình ảnh để làm căn cứ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người, chống người thi hành công vụ.

Khi có thông tin tội phạm trên địa bàn, Công an quận Tân Phú đề nghị người dân thông báo cho Công an phường nơi xảy ra vụ việc hoặc số điện thoại của trực ban Công an quận 0283.8474.549.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố 3 vụ án liên quan đến tình trạng nhập cảnh trái phép.

Theo ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM, các trường hợp nhập cảnh trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, dễ phát sinh, bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại thành phố khi mà tình hình dịch bệnh tại các nước trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp.

Còn theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM, từ đầu năm 2021 đến nay, công an các quận, huyện đã phát hiện hơn 100 người nhập cảnh trái phép với đủ các loại đường bộ, thủy, đường mòn lối mở và đã khởi tố 3 vụ án liên quan.

Đại tá Quang cho biết, Công an TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở cách ly người nhập cảnh với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để phòng ngừa lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Theo Nghị định 167/2013, hành vi giúp đỡ, chứa chấp, che giấu hay tạo điều kiện cho người khác nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam sẽ bị phạt 15-25 triệu đồng; nếu tổ chức, đưa dẫn hoặc môi giới cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép bị phạt 30-40 triệu đồng.

Điều 348 Bộ luật hình sự cũng quy định người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép thì bị phạt tù từ 1 đến 15 năm.

Hoàng Thuận