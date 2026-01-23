Công an xác minh việc loạt ô tô bị bẻ gương, cần gạt mưa khi đỗ ở chung cư

Ngày 23/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Công an xã An Khánh, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin và xác minh phản ánh của báo Dân trí về việc ô tô cư dân chung cư Gemek 1 bị phá hoại.

Theo đó, nhiều cư dân chung cư Gemek 1 chia sẻ với Dân trí rằng ô tô của họ khi đỗ quanh khu vực tòa nhà liên tục bị phá hoại, chủ yếu là bẻ gương và bẻ cần gạt mưa, khiến phương tiện không thể sử dụng bình thường.

Các bộ phận này bị làm hỏng nhưng không bị lấy đi, nên nhiều người nghi đây là hành vi cố tình phá tài sản.

Cụ thể, khoảng 6h30 ngày 15/1, chị Th. ra bãi đỗ cách nhà khoảng 200m lấy xe chở con đi học thì phát hiện cần gạt mưa bị bẻ cong nên không hoạt động, gương bên phải cũng bị bẻ khiến tai gương gãy hoàn toàn.

Cần gạt mưa bị bẻ cong (Ảnh: Người dân cung cấp).

Chị cho biết đây không phải lần đầu xe mình bị phá. Sau đó, chị ghi nhận nhiều tài xế khác trong khu chung cư cũng bức xúc vì xe bị bẻ cần gạt mưa, nên cư dân đã quyết định trình báo cơ quan chức năng.

Theo chị Th., chị chuyển về Gemek 1 đã 10 năm, nhưng do chỗ đỗ trong hầm đã kín nên nhiều hộ phải gửi xe ở khu vực đỗ tự phát ngoài trời. Điểm đỗ này kéo dài khoảng 200m, không có mái che và không có camera giám sát, vì vậy việc truy tìm người phá hoại gặp nhiều khó khăn.

Chị cũng kể từng vài lần phát hiện lốp xe bị xì hơi bất thường, khiến các chủ xe càng lo ngại nguy cơ tiếp tục bị phá hoại.

Cũng gửi xe tại đây, anh H. cho hay sáng 15/1, trước khi đi làm anh phát hiện cần gạt mưa chỉ còn trơ tay đòn, phần thanh gạt và lưỡi gạt đã bị bẻ gãy, đồng thời có thêm 3 ô tô đỗ sát vị trí của anh bị bẻ cần gạt nước mưa.

Anh phải đưa xe ra gara thay mới với chi phí khoảng 1 triệu đồng. Đại diện tổ dân phố cho biết sẽ thông tin tới công an khu vực để tìm hiểu, xác minh. Một số chủ xe cũng dự tính lắp camera nhằm tăng an toàn tài sản.