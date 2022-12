Điều tra vụ 4 ô tô trong chung cư ở TPHCM bỗng dưng "mất tích"

Một ô tô của cư dân được tìm thấy ở tỉnh Bình Dương (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thông tin ban đầu, ngày 2/12, nhiều cư dân sinh sống tại một chung cư trên đường Trường Sa (phường 12, quận 3) bất ngờ không tìm thấy 4 ô tô của mình đậu trong bãi giữ xe chung cư nên trình báo công an.

Nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu Công an quận 3 xác định 4 ô tô xuất hiện ở tỉnh Bình Dương và tiến hành thu hồi 4 ô tô này tại một địa điểm ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nhiều cư dân nơi đây cho biết, qua điều tra ban đầu, nghi vấn ông C. (đội trưởng đội bảo vệ) đã mang 4 ô tô của cư dân đi cầm cố.

Theo đó, ông C. làm đội trưởng đội bảo vệ và cơ bản là người điều hành xe tại chung cư. Do bãi giữ xe kín chỗ, các chủ ô tô đã đưa chìa khóa cho ông C. sắp xếp chỗ đậu cho trật tự.

Lợi dụng điều này, ông C. mang 4 ô tô đi cầm cố với số tiền 400 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau khi xảy ra sự việc, phía công ty quản lý bảo vệ của chung cư đã điều động người khác thay thế.

Hiện công an truy tìm ông C. để tiếp tục điều tra, xử lý.