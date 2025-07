Công an vào cuộc vụ hiệu trưởng "rút ruột" tiền ngân sách ở Ninh Bình

Ngày 3/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Đinh Thị Mơ, trú tại xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình (trước là xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, Ninh Bình), cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của chị, Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Một nguồn tin riêng của phóng viên xác nhận, sau khi xem xét các nội dung đơn tố cáo, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, căn cứ các quy định của pháp luật và Bộ Công an, Công an tỉnh Ninh Bình đã chuyển đơn tố cáo đến thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh, để chỉ đạo xem xét, xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an tỉnh Ninh Bình đang thụ lý, giải quyết vụ việc.

Trường Mầm non Thượng Hòa, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó, chị Đinh Thị Mơ có đơn tố cáo về hành vi lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký, "rút ruột" tiền ngân sách của nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Hòa đến Công an tỉnh Ninh Bình.

Trong đơn chị Mơ nêu rõ, bà Nguyễn Thị Khuê, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Hòa, cùng cấp dưới là phó hiệu trưởng, kế toán và thủ quỹ nhà trường trong các năm học từ 2017-2019 đã "rút ruột" hàng chục triệu đồng tiền ngân sách để chi tiêu bất hợp lý.

Các hành vi vi phạm này của bà Nguyễn Thị Khuê cùng thuộc cấp, được chỉ rõ tại kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nho Quan. Cụ thể, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Hòa cùng cấp dưới đã lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký, "rút ruột" 43 triệu đồng tiền ngân sách.

Trách nhiệm này trực tiếp thuộc về bà Nguyễn Thị Khuê, nguyên hiệu trưởng nhà trường cùng các cá nhân có liên quan.

Chủ tịch UBND huyện Nho Quan yêu cầu Trường Mầm non Thượng Hòa xác định trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến sai phạm, để thu hồi và nộp số tiền 43 triệu đồng về ngân sách Nhà nước do sử dụng sai mục đích. Đồng thời, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Hôm 23/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan cho biết, sau khi huyện có kết luận nội dung tố cáo, bà Nguyễn Thị Khuê đã nộp đủ số tiền 43 triệu đồng sai phạm vào Kho bạc Nhà nước.

Ông Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan nêu rõ quan điểm, huyện sẽ xử lý nghiêm túc, sai đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan sau khi không còn cấp huyện, hồ sơ sẽ được báo cáo lên cấp tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định.