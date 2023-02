Công an TPHCM khám xét nhà của nhà báo Hàn Ni

Sáng 25/2, Công an TPHCM và VKSND cùng cấp đã phối hợp với công an địa phương thực hiện lệnh khám xét nhà bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi) trên đường số 14, phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Khoảng 7h, hơn 10 người mặc sắc phục công an, viện kiểm sát đi xe biển số xanh tới nhà bà Hàn Ni. Sau chừng 90 phút, việc khám xét hoàn tất. Lực lượng chức năng thu giữ một số tài liệu rồi rời đi.

Nhiều người dân quan tâm, hiếu kỳ đến quan sát. Mọi hành vi chụp hình, quay phim đều bị cấm.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực nhà bà Hàn Ni (Ảnh: M.H.).

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, ra lệnh bắt bị can Đặng Thị Hàn Ni để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh bắt để tạm giam đã được VKSND TPHCM phê chuẩn.

Trước đó, ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 3/2021, thông qua hơn 10 tài khoản mạng xã hội YouTube, Facebook và TikTok, bà Hằng tổ chức các buổi livestream nói về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau được nhiều người chia sẻ, bình luận.

Tại các buổi phát trực tiếp, bà chủ khu du lịch Đại Nam có những phát ngôn liên quan về đời tư, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự một số người như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh).

Cùng thời gian này, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Phương Hằng có một số nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên)...

Bà Hằng cũng trình bày về việc xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều người vì họ có những phát ngôn trên mạng xã hội được cho là ảnh hưởng đến vợ chồng bà, Công ty CP Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu...