Ngày 29/3, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trao trả 5 đối tượng người Trung Quốc, có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, và bàn giao tang vật có liên quan cho Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Cảnh sát tiến hành trao trả 5 đối tượng người Trung Quốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một nhóm người Trung Quốc sử dụng hộ chiếu nhập cảnh vào Việt Nam, đến TP Cao Bằng thuê nhà tạm trú và có dấu hiệu có hoạt động nghi vấn.

Ngày 15/3, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Bộ Công an), kiểm tra tại một ngôi nhà ở TP Cao Bằng và phát hiện 5 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc gồm: Vương Hồng Toàn (SN 1996), Ngô Bảo Hoa (SN 1993), Vương Vĩnh Tường (SN 1982), Vương Định Cửu (SN 1995) và Tống Trạch (SN 1998, cùng ở Quảng Tây, Trung Quốc).

Tại đây, cảnh sát phát hiện số lượng lớn thiết bị điện tử, máy tính, điện thoại di động, đang hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận được một người đàn ông Trung Quốc thuê đến Việt Nam, sử dụng máy tính để gửi thư điện tử cho các tài khoản mạng xã hội QQ (mạng xã hội của Trung Quốc), nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của các tài khoản của người Trung Quốc.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là, gửi các thư điện tử có đính kèm mã độc cho hàng loạt các tài khoản mạng xã hội QQ bên Trung Quốc, thông báo có một hóa đơn chưa thanh toán với số tiền khoảng 1.000 Nhân dân tệ, đồng thời yêu cầu người nhận nhấn vào đường link gửi kèm để xem thông tin chi tiết.

Khi người nhận tích vào đường dẫn, các đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng tài khoản để thực hiện các hành vi tiếp theo.

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Cao Bằng thu giữ gần 8.000 tập tin có chứa mã độc. Ước tính các đối tượng có khoảng 2.000.000 thông tin về địa chỉ tài khoản mạng xã hội QQ, được chia thành các nhóm theo các địa phương ở Trung Quốc.

Hơn 1.500.000 thông tin về học sinh, sinh viên Trung Quốc, du học sinh các cấp, hơn 150.000 thông tin doanh nghiệp Trung Quốc và nhiều thông tin tài liệu khác có liên quan như ứng dụng tạo hóa đơn điện tử giả, mẫu con dấu...

Sau đó, Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản, đưa các đối tượng cùng toàn bộ vật chứng có liên quan về trụ sở cơ quan công an để xác minh, làm rõ.