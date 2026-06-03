Công an tìm bị hại vụ lừa đảo 65 tỷ đồng tại nhiều tỉnh thành

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phát đi thông báo tìm bị hại vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang được điều tra, xảy ra từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2025 tại tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan công an bắt giữ Trần Thế Huynh (thứ 3 từ phải qua) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Trần Thế Huynh (SN 1986, trú xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2025, Trần Thế Huynh đã sử dụng thông tin giả là Trần Văn Tuân (SN 1979, trú khu đô thị Vinhomes Oceans Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân là chủ sở hữu nhà đất.

Trần Thế Huynh đã thực hiện hành vi nhận tiền đặt cọc, chuyển nhượng, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại tại tỉnh Ninh Bình, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và nhiều địa phương khác.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thông báo ai là bị hại có liên quan đến các hành vi của Trần Thế Huynh thì liên hệ với Công an tỉnh Ninh Bình để được giải quyết.

Thông tin liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Số 558, đường Lý Thường Kiệt, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình. Điều tra viên thụ lý: Bùi Văn Thắng, số điện thoại liên hệ: 0915.326.686.

Cơ quan công an thông tin thêm, Trần Thế Huynh là đối tượng đã có 3 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.